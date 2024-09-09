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Видео и фото Сотни болельщиков встретили латвийских паралимпийцев у памятника Свободы

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник вечером несколько сотен болельщиков приняли участие в церемонии приветствия латвийских паралимпийцев у памятника Свободы в центре Риги, сообщает агентство LETA.

Латвийские параспортсмены прибыли в Ригу в понедельник вечером и добрались до памятника Свободы на автобусе примерно за 15 минут до полуночи. Зрители, собравшиеся у памятника, могли наблюдать за прибытием спортсменов в прямом эфире, организованном Латвийским телевидением, на большом экране у памятника.

Видео: Встреча латвийских параспортсменов

У памятника Свободы спортсменов также ждали председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и директор департамента спорта Министерства образования и науки Александр Самойлов.

Фото: TVNET GRUPA

Видео: Фанаты у памятника Свободы ждут паралимпийцев