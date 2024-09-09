Видео и фото Сотни болельщиков встретили латвийских паралимпийцев у памятника Свободы

Латвийские параспортсмены прибыли в Ригу в понедельник вечером и добрались до памятника Свободы на автобусе примерно за 15 минут до полуночи. Зрители, собравшиеся у памятника, могли наблюдать за прибытием спортсменов в прямом эфире, организованном Латвийским телевидением, на большом экране у памятника.