В понедельник вечером несколько сотен болельщиков приняли участие в церемонии приветствия латвийских паралимпийцев у памятника Свободы в центре Риги, сообщает агентство LETA.
Видео и фото ⟩ Сотни болельщиков встретили латвийских паралимпийцев у памятника Свободы
Латвийские параспортсмены прибыли в Ригу в понедельник вечером и добрались до памятника Свободы на автобусе примерно за 15 минут до полуночи. Зрители, собравшиеся у памятника, могли наблюдать за прибытием спортсменов в прямом эфире, организованном Латвийским телевидением, на большом экране у памятника.
Видео: Встреча латвийских параспортсменов
У памятника Свободы спортсменов также ждали председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и директор департамента спорта Министерства образования и науки Александр Самойлов.
Видео: Фанаты у памятника Свободы ждут паралимпийцев