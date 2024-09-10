В распоряжение СМИ попали снимки с обломками упавшего под Резекне Shahed

Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta rīcībā nonākuši pāris attēli, kuros redzamas Rēzeknes novadā nokritušā Krievijas kaujas drona "Shahed" atlūzas. pic.twitter.com/oGBoGJQHE0 — LTV Panorāma (@ltvpanorama) September 10, 2024

Как ранее сообщалось, упавший в волости Гайгалавас Резекненского края российский дрон - начиненный взрывчаткой беспилотник типа Shahed. При этом руководство Национальных вооруженных сил (НВС) заявило, что, по полученной до сих пор информации, появление дрона нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия.

Министерство иностранных дел (МИД) будет ждать реакции Москвы на протест Латвии в связи с упавшим в Резекненском крае российским военным дроном типа Shahed, заявила министр иностранных дел Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По ее словам, в понедельник представителю российского посольства были представлены доказательства и визуальные материалы, и ожидается, что информация будет передана в Москву. Отвечая на вопрос о заявлении представителя посольства, что Россия не имеет отношения к упавшему беспилотнику, Браже сказала, что "то, что говорится публично, они решают сами".

МИД будет ждать реакции Москвы и ее дальнейших шагов. Латвия, в свою очередь, проинформировала своих партнеров об инциденте и планирует дальнейшие действия.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что в инциденте с беспилотником Shahed, произошедшем в выходные, конкретные действия были оценены как наиболее безопасный способ реагирования.

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