В полночь с понедельника на вторник сотни болельщиков встречали у памятника Свободы латвийскую делегацию, возвратившуюся домой с Паралимпийских игр в Париже. TVNET поговорил с Дианой Круминей, которая стала чемпионкой Паралимпийских игр в метании копья и заняла четвертое место в метании диска.
Видео и фото ⟩ Круминя: Я рада, что так много людей пришло в столь поздний час
Сначала торжественная встреча паралимпийцев планировалась только в аэропорту "Рига", но позже было решено провести мероприятие и у памятника Свободы. Отклик был потрясающий, несмотря на поздний час.
"Я не ожидала, что будет такой торжественный прием. Это большая гордость быть у памятника Свободы - это объединяет народ. На этот раз народ объединил параспорт. Я рада, что столько людей пришло на мероприятие в столь поздний час, чтобы отпраздновать", - сказала Круминя.
Заняв четвертое место в метании диска, Диана расплакалась, потому что ее цель была выше. Однако в метании копья удалось добиться ожидаемого результата - золотой медали.
"Это было тяжело, но большое спасибо моей команде поддержки - тренеру и физиотерапевту. Они сделали все, чтобы подготовить меня к соревнованиям. Я взвалила на себя большую нагрузку. Я обещала, что прозвучит национальный гимн. Это дань уважения Латвии".
С 2016 года ведутся дискуссии о создании спортивного центра, адаптированного к потребностям паралимпийцев. Однако планы до сих пор не реализованы. Как такой спортивный центр облегчит повседневную жизнь параспортсменов?
"Нам не нужно было бы искать возможности тренироваться за границей. Это также сэкономило бы бюджет. Мы были бы дома, нам не пришлось бы уезжать от наших близких. Пребывание дома с нашими близкими помогло бы нам подготовиться. Это лучше, чем уезжать. Этот центр был бы не только для паралимпийцев, он был бы для всех, чтобы каждый мог заниматься спортом. Надеюсь, он появится через пару лет, а не в мои пенсионные годы", - рассуждает Круминя.
Латвийская параспортсменка призвала людей, которые до сих пор не имеют возможности заниматься спортом, не сидеть дома.
"Не бойтесь, выходите. Мы все можем сидеть дома и плакать. Так что возьмите себя в руки. Только так вы сможете познать мир и быть счастливыми. Я не вижу причин, почему люди не должны быть счастливы. Границы только в наших головах. Идем, выходим из дома!"
Галерея: Сотни болельщиков встретили латвийских паралимпийцев у памятника Свободы
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!