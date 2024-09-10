Видео и фото Круминя: Я рада, что так много людей пришло в столь поздний час

"Нам не нужно было бы искать возможности тренироваться за границей. Это также сэкономило бы бюджет. Мы были бы дома, нам не пришлось бы уезжать от наших близких. Пребывание дома с нашими близкими помогло бы нам подготовиться. Это лучше, чем уезжать. Этот центр был бы не только для паралимпийцев, он был бы для всех, чтобы каждый мог заниматься спортом. Надеюсь, он появится через пару лет, а не в мои пенсионные годы", - рассуждает Круминя.