В полночь с понедельника на вторник сотни болельщиков встречали у памятника Свободы латвийскую делегацию, возвращающуюся домой с Парижских Паралимпийских игр. TVNET поговорил с самым титулованным паралимпийцем Латвии Айгарсом Апинисом, который привез домой серебряную медаль.
Видео и фото ⟩ "Если эту проблему не решат...": Апинис привез домой не ту медаль?
Сначала торжественная встреча паралимпийцев планировалась только в аэропорту "Рига", но позже было решено провести мероприятие и у памятника Свободы. Отклик был отличным, несмотря на поздний час.
"Это душераздирающее чувство - быть у памятника Свободы, произносить речь, благодарить латвийский народ за то, что он болел", - сказал Апинис.
"Мы боролись за награды от А до Я. Маленький латвийский народ показал, что иногда нет такого слова "не могу", есть только "не хочу"".
Апинис завоевал серебряную медаль в соревнованиях по метанию диска, но соответствие чемпиона, итальянца Ригивана Ганешаморти, медицинской группе F-52 подвергается сомнению.
В интервью TVNET президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите подтвердила, что совместно с делегациями Польши и Хорватии подана апелляция, инициирующая аннулирование результата Ганешаморти.
"Я чемпион в глазах всех. У этого будет лишь цвет. Я думаю, что решение будет справедливым. Такие вещи на Паралимпийских играх недопустимы. Похожий случай был и на Паралимпийских играх в Токио, на Чемпионате мира 2023 года. Если эта проблема не будет решена, это будет позором для мировой паралегкой атлетики", - считает Апинис.
51-летний Апинис является самым титулованным паралимпийцем Латвии за всю историю. Всего за карьеру на Паралимпийских играх на его счету четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Он завоевал восемь наград в метании диска, три - в толкании ядра. Как долго он будет радовать своими успехами?
"Буду радовать всех до конца жизни. Жизнь покажет. Спорт пока не брошу".
С 2016 года ведутся дискуссии о создании спортивного центра, адаптированного к потребностям паралимпийцев. Однако планы до сих пор не реализованы.
"Если бы он был [спортивный центр], это был бы космос! Это была бы идеальная и упорядоченная среда, а не как сейчас - один на одной стороне, другой на другой стороне, третий на третьей стороне. Это время и энергия. Это было бы место для всех - мам, пап и детей. Это было бы уникально. Главное, чтобы была мечта, и мы продолжали мечтать. Если нет мечты, то и нет смысла жить".
Галерея: Сотни болельщиков встретили латвийских паралимпийцев у памятника Свободы
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