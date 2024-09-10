Видео и фото "Если эту проблему не решат...": Апинис привез домой не ту медаль?

51-летний Апинис является самым титулованным паралимпийцем Латвии за всю историю. Всего за карьеру на Паралимпийских играх на его счету четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Он завоевал восемь наград в метании диска, три - в толкании ядра. Как долго он будет радовать своими успехами?

"Если бы он был [спортивный центр], это был бы космос! Это была бы идеальная и упорядоченная среда, а не как сейчас - один на одной стороне, другой на другой стороне, третий на третьей стороне. Это время и энергия. Это было бы место для всех - мам, пап и детей. Это было бы уникально. Главное, чтобы была мечта, и мы продолжали мечтать. Если нет мечты, то и нет смысла жить".