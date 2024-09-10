Сборная Латвии по футболу в нервном матче обыграла Фареры

Встреча группы 4 лиги С прошла на стадионе "Сконто" в Риге и завершилась минимальной победой латвийских футболистов со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 64-й минуте забил Ренарс Варславанс. Для 23-летнего нападающего "Валмиеры" этот гол стал первым за национальную сборную в 11 матчах.

Напомним, в субботу, 7 сентября, сборная Латвии в Ереване в своём дебютном матче лиги С потерпела поражение от Армении со счётом 1:4, а Фарерские острова у себя дома сыграли вничью с Северной Македонией - 1:1.

Сборная Латвии в настоящий момент занимает 137-е место в рейтинге ФИФА, а команда Фарерских островов находится на одну позицию ниже.

Следующий матч сборная Латвии также проведёт дома, когда 10 октября на своём поле сыграет против Северной Македонии.

В первых трёх сезонах Лиги наций сборная Латвии выступала в Лиге D, из которой сумела выйти в 2022 году, когда победила в группе с Молдовой, Андоррой и Лихтенштейном. В этом году сборная Латвии попала в группу С4 вместе с Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами.

У команды в группе запланировано шесть игр, в которых каждый соперник встретится дома и на выезде. Все игры пройдут осенью 2024 года с сентября по ноябрь. Победитель группы попадёт в лигу B, а вот обладателю последнего места придётся участвовать в плей-офф, чтобы сохранить место в лиге C.

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