Можно ли остановить поставку Ираном баллистических ракет России?

Еще в августе 2024 года источники европейской разведки сообщили агентству Reuters, что Иран и Россия подписали контракт на поставку баллистических ракет Ababil и Fateh-360 в декабре 2023 года. Ссылаясь на конфиденциальные разведывательные источники, агентство Reuters сообщило, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.

Поставка России сотен ракет "с нашей точки зрения означала бы резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", предупреждал в августе заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. Вашингтон предупредил руководство в Тегеране о "серьезных последствиях". В связи с этим США и Европейский Союз ввели дополнительные санкции в отношении Ирана.

Размышления в Тегеране: сближение или эскалация?

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своей предвыборной кампании обещал новую внешнюю политику страны. Он заявлял, что будет выступать за отмену санкций и готов возобновить диалог с Западом по поводу его спорной ядерной программы. Новый министр иностранных дел Аббас Арагчи считается опытным дипломатом. Он принимал участие в международных переговорах, которые привели к заключению ядерной сделки под названием "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД) в 2015 году. США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Европейские участники соглашения Франция, Великобритания и Германия впоследствии тщетно пытались спасти план. Спустя год после выхода США из СВПД Иран также начал постепенно отказываться от своих обязательств по соглашению. По мнению экспертов, сегодня страна близка к достижению цели создания атомной бомбы.