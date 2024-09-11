В Театре им. Чехова в прямом эфире состоится дискуссия на тему "Комплекс Золушки"

Театр им. Чехова продолжает традицию – и после недавней премьеры постановки "Золушка" организует дискуссию, посвященную теме, которая и затронута в спектакле, и актуальна для сегодняшнего общества. Это будет пятая беседа в прямом эфире в рамках цикла дискуссий "Без точки над i", и на этот раз в фокусе будут вопросы, касающиеся социальных и психологических аспектов жизни детей и молодежи.

Ведущим станет журналист Эдгарс Барбакс, который указывает, что в ходе дискуссии образ Золушки будет анализироваться через призму психологии развития и социальной психологии: "Обсудим влияние современной семьи на личность, воображаемых друзей, черно-белое мышление и значение хрустальной туфельки сегодня. Рассмотрим понятие "комплекс Золушки" (которое относится к людям, в эмоциональном или финансовом отношении полагающимся на других), чтобы посмотреть, как социальные нормы могут повлиять на самооценку и способность действовать".

В дискуссии примут участие телеведущая Кристине Гарклава, главный специалист отдела профилактики детских правонарушений муниципальной полиции Риги Артем Калацc, профессор и исследователь цифрового поколения Занда Рубене, руководитель Фонда поддержки детей Каспарс Маркшевицс, а также клинический психолог и психолог здоровья Инесе Лапсиня.

Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии Латвийского университета. Цель сотрудничества – объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.

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