Умер мужчина, который облил участницу Олимпиады бензином и поджег

33-летняя Чептегеи была госпитализирована 1 сентября с ожогами 75% тела, полученными в результате нападения Ндиема. 5 сентября спортсменка умерла в больнице. Издание Kenya Star сообщает, что Ндиема также скончался в больнице в понедельник.

Угандийская бегунья Чептегеи, этим летом принявшая участие в своих первых Олимпийских играх, финишировала 33-й. У нее остались две дочери.

Предположительно, у бывших партнеров возник спор из-за участка земли. Ндиема подозревали в умышленном убийстве, поскольку он прятался в курятнике в саду дома Чептегеи с пятилитровой канистрой с горючим.

Когда Ребекка с детьми пришла домой из церкви, Ндиема совершил нападение - облил ее горючим из канистры и поджег. В результате сам мужчина также получил сильные ожоги.

Память убитой Ребекки Чептегеи почтили во всем мире, в том числе в Париже, где планируется назвать в ее честь одну из олимпийских площадок. Ожидается, что похороны Чептегеи пройдут в Уганде в субботу.

Насилие в отношении женщин очень распространено в Кении. По данным The Guardian, 34 процента кенийских женщин в возрасте от 15 до 49 лет становятся жертвами насилия. Согласно отчету ООН, в 2022 году в Кении умерло 725 жертв домашнего насилия.

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