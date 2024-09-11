Все три моста через реку были выведены из строя, а понтонные переправы планомерно уничтожались ракетными ударами.

Если бы ВСУ удалось захватить хотя бы один из расположенных к северу райцентров — Глушково или Коренево — угроза окружения стала бы реальной, но украинские атаки на эти населённые пункты успеха не имели и бои приняли позиционный характер.

При этом российская сторона не только не предпринимала попыток к отводу своих приграничных частей, но и усиливала их.

Потеря опорников серьёзно осложняет положение левого фланга ВСУ. По сообщениям из открытых источников, российская армия ввела в бой на этом участке крупные силы 155-й бригады Тихоокеанского флота и подразделения ВДВ.

Вероятным направлением следующего удара могут стать сёла Любимовка и Новоивановка на трассе Рыльск-Суджа, в случае их потери серьёзная опасность нависнет уже над передовыми частями ВСУ под Коренево.

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