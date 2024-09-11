Спецназ сломал дверь в подъезде памятника Югендстиля. Кто заплатит за ремонт?

"Выбиты стекла, сломана дверь. Наш сотрудник вызвал полицию и тогда выяснилось, что это работа специального подразделения полиции, которое проводило оперативную работу в одной из квартир этого дома", - рассказал передаче управляющий домом по Алберта, 4 Роберт Юркис.

При этом, в отличие от двери в подъезд, двери всех квартир остались целы.

Здание является частью культурно исторического наследия Латвии. Пострадавшая дверь уже была подвергнута реставрации, но теперь ее придется обновлять снова.

На двери повреждены также уникальные элементы - к примеру, отлитые специально для нее стекла.

"Сейчас я жду, когда приедут реставраторы, которые ее осмотрят, оценят и скажут, сколько стоит ремонт. Конечно, эту дверь надо снимать и везти в мастерскую", - признает управдом.

По информации издания, ремонт уже предварительно оценили в несколько тысяч евро. Страховщики говорят, что такая ситуация - не редкость. "Более-менее стандартная классификация есть и вынос дверей идет под классификацией вандализм. Насчет полиции, таких случаев довольно мало, насчет пожарных - там намного больше, потому что им надо спасать людей и приходится ломать двери. И это происходит намного чаще, чем с полицией", - рассказал глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.

Госполиция пока не сообщила, в связи с чем спецназ нанес визит по этому адресу. На вопросы LSM+, кто оплатит ремонт, в Госполиции ответили, что владелец должен написать заявление о поврежденном имуществе правоохранителям. После этого будет решаться вопрос о возмещении ущерба.

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