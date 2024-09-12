В Эстонии за кражи арестован украинец. Он просит не выдавать его из-за риска попасть на фронт

Утром в среду, 11 сентября, в Харьюском уездном суде Эстонии прошло слушание по делу о выдаче Украине заключенного Тимура Баратова, который подозревается там в совершении краж, в то время как эстонский суд уже признал его виновным в других кражах, сообщает портал Limon.