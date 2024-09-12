В Эстонии за кражи арестован украинец. Он просит не выдавать его из-за риска попасть на фронт

Утром в среду, 11 сентября, в Харьюском уездном суде Эстонии прошло слушание по делу о выдаче Украине заключенного Тимура Баратова, который подозревается там в совершении краж, в то время как эстонский суд уже признал его виновным в других кражах, сообщает портал Limon.
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Еще до начала заседания переводчик зачитала проживавшему в городе Каменское (Днепропетровская область) гражданину Украины Тимуру Баратову ходатайство, в котором перечислялись совершенные обвиняемым в 2019 году кражи на территории Украины и объяснялась причина заседания.
"Согласно статье 48 Договора между Эстонской Республикой и Украиной о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, стороны договора обязуются по просьбе выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора", - говорится в документе.