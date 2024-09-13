В ноябре Андрей Бирюков планирует стать первым латвийцем, который пробежит семь марафонов за семь дней на семи континентах - по 42,195 километра (вместе 295 км). Эта возможность представилась ему, и он не смог от нее отказаться. Сейчас он продолжает готовиться, опираясь на знания и опыт, накопленные годами.

34-летний Бирюков начнет это приключение на выносливость в ледяной и заснеженной Антарктиде и финиширует через 168 часов в солнечном Майами, США. Это потребует не только отличной физической, но и моральной подготовки. Такое испытание ни для кого не шутка.

В настоящее время Бирюков проживает с семьей в Мюнхене, работает в крупной международной компании менеджером ИТ-проектов. У него также есть собственная компания - он помогает людям подготовиться к испытаниям на выносливость, преодолеть травмы и неудачи, а также консультирует тех, кто хочет улучшить свою общую физическую форму и интегрировать спорт в свою занятую повседневную жизнь. Он прожил в Германии, Финляндии, Индонезии, Франции и Венгрии более 10 лет, но в настоящее время базируется в столице Баварии.

"Это приключение [семь марафонов за семь дней на семи континентах] в каком-то смысле нашло меня, а не я. Я знал об этом уже восемь лет назад, когда начал бегать. Когда я начал вести свой блог и основал тренерскую компанию, несколько человек с нестандартными идеями мною заинтересовались. Мой подход более целостный - я больше смотрю на данные и на то, как тело адаптируется к нагрузкам. Каким-то образом люди, которые концентрируются на сверхдистанциях или конкретных задачах, однажды нашли меня через мой сайт. Однажды мне написал один парень...