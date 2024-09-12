В официальной программе ирландцы исковеркали фамилии латвийских футболистов

Бывший футболист сборной Латвии Юрий Жигаев поделился забавным наблюдением в Ирландии, где проходил матч молодежной сборной Латвии, на своей странице в социальной сети Х.

U21 izlase šodien nospēlēja 2-2 Īrijā!

Pievērsiet uzmanību uzvārdiem 😂 pic.twitter.com/np6jtF43GN — Jurijs Žigajevs (@jzigajev) September 10, 2024

"Сборная U-21 сегодня сыграла в Ирландии со счетом 2:2! Обратите внимание на фамилии", - написал он.

В публикации Жигаева приводится официальная программа матча, которую раздали на стадионе "Дублин". В ней представлены игроки сборной Латвии U-21, имена и фамилии которых переведены, скорее всего, с помощью переводчика, доступного в Сети, например Google Translate.

Робертс Мелькис был записан как "Роберт Лжец", Бруно Мелниса в программе назвали "Бруно Черный", Глеба Патику - "Глебу это понравилось", а Дарио Шицс стал Dario Shit (Дарио дерьмо).

Латвийская федерация футбола прокомментировала упомянутую программу:

"Мы получили разъяснения по поводу имен и фамилий игроков сборной Латвии U-21 в официальной игровой программе вчерашнего матча, а также извинения от создателей программы. Принимаем пояснения и извинения, понимая, что не было намерения намеренно причинить вред".

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2025 в Дублине сборная Латвии по футболу U-21 сыграла вничью – 2:2 (1:1).

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