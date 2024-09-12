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Украинцы отчитались о сбитом российском истребителе Су-30СМ

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Группа специального назначения Главного управления разведки Украины (ГУР) в ходе операции в Черном море с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса сбила российский истребитель Су-30СМ, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информацию ГУР.

Россияне потеряли связь с самолетом во вторник в 5 часов. Примерно через три часа они начали поисковую операцию на самолете Ан-26 и вертолетах Ми-8 и Ка-27.

Около полудня в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкута в море было обнаружено пятно авиационного топлива, а чуть позже - обломки сбитого истребителя.

Истребитель Су-30СМ принадлежал 43-му военно-морскому авиационному полку, базирующемуся на аэродроме Саки в оккупированном Россией Крыму.

Стоимость сбитого истребителя составляет порядка 50 миллионов долларов.

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