Украинцы отчитались о сбитом российском истребителе Су-30СМ

Россияне потеряли связь с самолетом во вторник в 5 часов. Примерно через три часа они начали поисковую операцию на самолете Ан-26 и вертолетах Ми-8 и Ка-27.

#працюєГУР



✔️ Піке на глибину ― розвідники у Чорному морі знищили російський Су-30СМ



🌊 Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК.



🔗 https://t.co/PIrbGOUTJJ pic.twitter.com/toqbmJGHxO — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) September 12, 2024

Около полудня в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкута в море было обнаружено пятно авиационного топлива, а чуть позже - обломки сбитого истребителя.

Истребитель Су-30СМ принадлежал 43-му военно-морскому авиационному полку, базирующемуся на аэродроме Саки в оккупированном Россией Крыму.

Стоимость сбитого истребителя составляет порядка 50 миллионов долларов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!