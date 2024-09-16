Да, вы все правильно прочитали. Больницы в Латвии каждый год становятся заложниками пациентов, потому что те просто считают, что врачи их лечат "за спасибо". Пациенты получают услугу, а затем исчезают. Неоплаченные счета за услуги остаются, а суммы долгов стремительно растут, достигая более 100 тысяч евро.