Трехкратный чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ) Шеннон Шарп случайно включил прямую трансляцию в социальных сетях во время секса.
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Трехкратный чемпион НФЛ запустил прямую трансляцию во время секса
На почти полутораминутном видео, на котором не виден ни сам 56-летний Шарп, ни окружающие, слышно, как женщина стонет и задыхается. В какой-то момент она упомянула имя бывшего спортсмена.
Однако Шарп утверждает, что его аккаунт в социальной сети был взломан.
Shannon Sharpe accidentally went live while having sex with a girl 👀— My Mixtapez (@mymixtapez) September 11, 2024
Unc was going crazy 😭😭😭
https://t.co/mopGPGbVUH
Шарп отыграл 14 сезонов в НФЛ, самый длинный из которых - за "Денвер Бронкос". Его считают одним из лучших центральных нападающих всех времен.
За свою карьеру Шарп трижды выигрывал Суперкубок. В настоящее время он работает экспертом на американском телеканале ESPN.
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