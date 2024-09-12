Трехкратный чемпион НФЛ запустил прямую трансляцию во время секса

На почти полутораминутном видео, на котором не виден ни сам 56-летний Шарп, ни окружающие, слышно, как женщина стонет и задыхается. В какой-то момент она упомянула имя бывшего спортсмена.

Однако Шарп утверждает, что его аккаунт в социальной сети был взломан.

Shannon Sharpe accidentally went live while having sex with a girl 👀



Unc was going crazy 😭😭😭



https://t.co/mopGPGbVUH — My Mixtapez (@mymixtapez) September 11, 2024

Шарп отыграл 14 сезонов в НФЛ, самый длинный из которых - за "Денвер Бронкос". Его считают одним из лучших центральных нападающих всех времен.

За свою карьеру Шарп трижды выигрывал Суперкубок. В настоящее время он работает экспертом на американском телеканале ESPN.

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