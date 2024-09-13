Видео Пожилая пара приобрела Jaguar: уже через два года авто начало дымить. Ремонт влетит в копейку

Дагмара и Роберт, с которыми она познакомилась несколько лет назад в Великобритании, купили автомобиль с трехлитровым дизельным мотором у дилера Jaguar Inchcape Motors на Улманя гатве в Риге.

Летом 2022 года автомобилю было пять лет, но он имел относительно небольшой пробег - 45 000 километров. Цена машины на тот момент составляла 36 тысяч евро. Перед покупкой представители дилера осмотрели автомобиль.

Всего после нескольких случаев эксплуатации, у автомобиля начались технические проблемы. Гарантия дилера на тот момент еще действовала, но охватывала относительно мелкий ремонт.

Однако в начале лета 2024 года, во время поездки на концерт в Энгуре, машина начала дымить. Оказалось, что запотела выхлопная система и расплавился катализатор. К тому моменту сениоры проехали на автомобиле около 22 000 километров, всего одометр показывал около 68 000 километров.

Самой дорогой статьей ремонта стала замена клапана EGR, фильтра DPF на катализаторе.

В компании Inchcape Motors заявляют, что серьезные дефекты связаны с особенностями эксплуатации автомобиля. Выхлопная система лопнула из-за режима эксплуатации автомобиля при медленной езде на небольшие расстояния.

Представители Jaguar подчеркивают, что адаптированные к сегодняшним экологическим требованиям дизельные двигатели предназначены для езды на большие расстояния на более высоких скоростях. Медленная эксплуатация привела к тому, что фильтр "зарос" частицами, которые позже загорелись.

Однако ожилая пара считает, что автодилеры лгут. Дагмара говорит, что Inchcape Motors также только что обнаружила дефект в турбине. Представители дилера сообщили передаче, что постараются максимально минимизировать затраты на его ремонт или замену.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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