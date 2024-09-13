Пункту помощи беженцам Young Folks не хватает денег на аренду помещений

В этом месяце не хватает денег на аренду помещений в Риге, где действует важный для беженцев пункт - здесь люди могут собираться, общаться, и, самое главное, брать вещи, которые им нужны, бесплатно.

Лидер Young Folks Александр Морозов напомнил, что обществу присвоен статус организации социального блага, и за свои пожертвования благотворители позднее могут получить от государства скидку по налогам. Можно передать в центр на ул. Спикеру, 3 (Центральный рынок), вещи, а можно поддержать деньгами.

"Важно, чтобы этот пункт продолжал работать, чтобы каждый мог взять то, что ему сейчас жизненно необходимо. Однако в этом месяце мы не можем покрыть аренду, и нам очень нужна именно финансовая помощь", - сказал Морозов.

Вы можете легко помочь, отправив сумму на свое усмотрение через приложение Mobilly (ziedojumi - Young Folks LV), через PayPal (info@youngfolks.lv) или на счет Young Folks в Swedbank (LV44HABA0551038525297, maksājuma mērķis: ziedojums).

Организация Young Folks с 2012 года занимается работой с молодежью, а с весны 2022 года помогал транзитным украинским беженцам.

Латвийская молодежная организация Young Folks LV известна множеством инициатив, направленных на улучшение и образование нашего общества. Организация Young Folks с 2012 года занимается работой с молодежью, а с весны 2022 года около Рижского Центрального рынка был открыт благотворительный пункт для украинских беженцев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!