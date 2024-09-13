Большинство министров финансов ЕС бойкотируют встречу в Будапеште

По данным DPA, в двухдневной встрече в Венгрии примут участие министры только девяти стран. Таким образом, во встрече примут участие десять министров, в том числе министр финансов Венгрии Михай Варга.

В настоящее время Венгрия председательствует в ЕС на ротационной основе, что значит, что Будапешт отвечает за проведение ряда неформальных министерских встреч.

Однако после июльского визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, где он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, многие государства-члены ЕС пошли на фактический бойкот венгерского председательства.

Литва, Швеция и Дания заявили, что пока не будут отправлять своих министров в Будапешт. По тем же причинам в венгерскую столицу не поедут также министры финансов Финляндии, Эстонии и Латвии.

Другие страны ЕС назвали различные причины, которые мешают их министрам принять участие во встрече.

Например, министр финансов Германии Кристиан Линднер не отправится в Будапешт, поскольку в пятницу ему предстоит принять участие в переговорах по бюджету на следующий год.

Дипломаты ЕС также ссылаются на различные события в своей повестке дня, которые мешают им присутствовать на встрече в Будапеште, или заявляют, что из-за небольшого числа участников серьезные переговоры в Будапеште невозможны.

Однако некоторые государства-члены не согласны на бойкот. Например, в Люксембурге подчеркивают, что диалог с Венгрией необходим и поэтому министр финансов Люксембурга Жиль Рот отправится в Будапешт.

Ожидается, что во встрече примут участие министры Италии, Словении, Хорватии, Мальты, Кипра, Бельгии, Болгарии и Словакии.

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