В Саласпилсе в оранжерее Национального ботанического сада зацвел суккулент фуркрея, сообщила заведующая отделом образования и информации Ботанического сада Анете Еникова.
Уникально! В Национальном ботаническом саду зацвёл гигантский цветок
Это редкое и важное событие для сада, ведь растение цветет только один раз в жизни, а затем умирает.
Растущей в оранжерее Национального ботанического сада фуркрее 43 года. Растение с листьями длиной более 2 метров сотрудники Национального ботанического сада вырастили из семян, которые в 1981 году прислал Ботанический сад Гиссена в Германии.
Этот суккулент впечатляет размером листьев. Каждый лист длиной более двух метров, твердый, волокнистый, с острым кончиком и колючими краями.
Суккулент родом из Южной Америки. Растение встречается в дикой природе Колумбии и Эквадора.
Соцветие растения уже несколько метров высотой, с несколькими сотнями цветков, которые уже несколько месяцев готовятся к распусканию.
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