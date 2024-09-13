Уникально! В Национальном ботаническом саду зацвёл гигантский цветок

Это редкое и важное событие для сада, ведь растение цветет только один раз в жизни, а затем умирает.

Растущей в оранжерее Национального ботанического сада фуркрее 43 года. Растение с листьями длиной более 2 метров сотрудники Национального ботанического сада вырастили из семян, которые в 1981 году прислал Ботанический сад Гиссена в Германии.

Этот суккулент впечатляет размером листьев. Каждый лист длиной более двух метров, твердый, волокнистый, с острым кончиком и колючими краями.

Суккулент родом из Южной Америки. Растение встречается в дикой природе Колумбии и Эквадора.

Соцветие растения уже несколько метров высотой, с несколькими сотнями цветков, которые уже несколько месяцев готовятся к распусканию.

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