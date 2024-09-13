ФОТО Паралимпийцы встретились с президентом Латвии

"Сегодня золотая команда посетила Рижский замок. Никогда еще наши паралимпийцы не добивались таких хороших успехов, сердечно поздравляю медалистов и всех обладателей высоких мест, гордость за каждого! Единственное, у партнера по команде Рихарда Сникуса King of the Dance не было времени, ему нужно тренироваться", - сказал президент.

Уже сообщалось, что в понедельник вечером несколько сотен болельщиков приняли участие в приветствии латвийских участников Паралимпийских игр у памятника Свободы.

Латвийские параспортсмены прибыли в Ригу в понедельник вечером и добрались до памятника Свободы на автобусе примерно за 15 минут до полуночи. Собравшиеся у памятника болельщики могли наблюдать за прибытием спортсменов в прямом эфире Латвийского телевидения на большом экране.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, в них соревновались около 4400 параспортсменов из 186 национальных паралимпийских комитетов.

Латвийский паралимпийский спортсмен Рихард Сникус завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Париже на коне King of the Dance, Диана Круминя стала чемпионкой Паралимпийских игр в метании копья, а Айгарс Апинис завоевал серебряную медаль в метании диска.

Латвию на Паралимпийских играх в Париже представляли Апинис, Круминя, Эмиль Дзилна и Райво Максимс (все - легкая атлетика), Оскар Гайлишс (велоспорт), Юрий Семенов (плавание), Маргита Канопка (стрельба) и Сникус (паралимпийская выездка).