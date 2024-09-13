В водах Ирландии погиб рыбак из Латвии. Cтали известны причины

В отчете сказано, что в тот день около 20:00 судно Séimí WT 388 выпустило в море вереницу корзин для ловли крабов примерно в 112 км к северу от острова Арранмор недалеко от городка Донегол.

Когда последнюю корзину спустили в море, член экипажа Мадис Летсарс запутался в веревке, соединяющей корзины, и его утащило в море.

Сначала коллеги безуспешно пытались вытащить моряка за ту же веревку, которая утащила его в море. Это удалось только со второй попытки, когда он находился в море около 15 минут. Вытащенному рыбаку сделали искусственное дыхание, но он уже был мертв. В отчете говорится, что на нем не было спасательного жилета.

Вскрытие предварительно определило причину смерти - утопление.

Мадис Летсарс, не имевший другого опыта на кораблях, присоединился к экипажу рыболовного судна в декабре 2022 года и до трагедии участвовал в качестве полноценного члена экипажа всего в двух рейсах.

Поездка в начале прошлого февраля стала первым разом, когда мужчину оставили одного, чтобы наблюдать за спуском корзин в море.

В отчете сказано, что несчастный случай был вызван отсутствием опыта и подготовки, а также неспособностью полностью оценить опасности работы на борту рыболовного судна, такие как работа с лесками в ненастную погоду и низкая культура безопасности.

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