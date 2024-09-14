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Фото Обвиняемая в убийстве младенца впервые заговорила в суде: "Ребенка надо похоронить в моем присутствии"

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Предварительное заседание суда.
Предварительное заседание суда. Фото: Madis Veltman

В пятницу, 13 сентября, состоялось предварительное слушание по делу женщины, обвиняемой в убийстве младенца и осквернении трупа в Сууре-Ляхтру в феврале нынешнего года. В ходе заседания обвиняемая заявила, что у нее были причины поступить именно таким образом, и что она хочет похоронить своего ребенка. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Прокуратура сообщила 3 ​​сентября, что 31-летней Кайри предъявлено обвинение по уголовному делу об убийстве новорожденного, найденном в деревне Сууре-Ляхтру в начале февраля.

Женщину обвиняют не только в убийстве своего ребенка, но и в осквернении трупа.

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