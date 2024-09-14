Дроны-драконы и дроны-перехватчики. Действительно ли Украина совершила революцию в применении БПЛА на фронте

Использовать зенитные ракеты против таких дронов-наводчиков достаточно дорого и нерационально, поскольку Украина испытывает их дефицит.

Зато украинцы разработали и уже начали активно применять беспилотники-перехватчики. Количество уничтоженных ими российских разведывательных БПЛА уже идет на десятки.

Чаще всего такая атака выглядит так: украинский «зенитный» дрон подлетает к российскому и таранит его в крыло или хвостовую часть.

В комментарии изданию Bild украинский офицер, занимающийся этой темой, рассказал, что в ВСУ есть три этапа развития дронов-перехватчиков. Первый — создание квадрокоптеров-камикадзе, второй — БПЛА типа «крыло» и третий — антидронов для сбивания барражирующих боеприпасов типа Shahed.

Проблема с квадрокоптерами в том, что они летят на короткие расстояния, и российские разведчики могут от них убежать. Беспилотники-крылья, напротив, могут следовать за целью на расстоянии до 60 километров и на высоте до 4 км.

Дроны, которые могли бы догнать и поразить «шахеды», украинские разработчики планируют создать не позднее следующего года.

Как это работает

Как можно поймать относительно небольшой разведывательный дрон в небе?

Антон Фролов, руководитель украинского центра подготовки операторов БПЛА «Крук», говорит, что здесь речь идет не только о мастерстве оператора, но и об использовании искусственного интеллекта.