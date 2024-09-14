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Alexandra Nekrasova

Видео Недалеко от Валдлаучи произошло мощное столкновение автомобилей: двое пострадали

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Schmidt_Alex/Shutterstock

В пятницу, 13 сентября, ранним утром на улице Зиепниеккална в Риге произошло жесткое столкновение двух автомобилей - от удара обе машины вынесло с проезжей части, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

Столкновение произошло недалеко от Валдлаучи, в начале автострады A7.

По данным службы скорой медицинской помощи (NMPD), пострадали два человека.

"Медики скорой помощи оказали помощь двум пострадавшим, которые были доставлены в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении NMPD.

"В результате столкновения один автомобиль оказался на крыше, а другой - на боку", - рассказал представитель Государственной пожарно-спасательной службы Рейнис Бонус.

Причины аварии пока не ясны. Госполиция будет выяснять обстоятельства.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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