Видео Недалеко от Валдлаучи произошло мощное столкновение автомобилей: двое пострадали

Столкновение произошло недалеко от Валдлаучи, в начале автострады A7.

По данным службы скорой медицинской помощи (NMPD), пострадали два человека.

"Медики скорой помощи оказали помощь двум пострадавшим, которые были доставлены в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении NMPD.

"В результате столкновения один автомобиль оказался на крыше, а другой - на боку", - рассказал представитель Государственной пожарно-спасательной службы Рейнис Бонус.

Причины аварии пока не ясны. Госполиция будет выяснять обстоятельства.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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