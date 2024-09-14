В пятницу, 13 сентября, ранним утром на улице Зиепниеккална в Риге произошло жесткое столкновение двух автомобилей - от удара обе машины вынесло с проезжей части, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Видео ⟩ Недалеко от Валдлаучи произошло мощное столкновение автомобилей: двое пострадали
Столкновение произошло недалеко от Валдлаучи, в начале автострады A7.
По данным службы скорой медицинской помощи (NMPD), пострадали два человека.
"Медики скорой помощи оказали помощь двум пострадавшим, которые были доставлены в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении NMPD.
"В результате столкновения один автомобиль оказался на крыше, а другой - на боку", - рассказал представитель Государственной пожарно-спасательной службы Рейнис Бонус.
Причины аварии пока не ясны. Госполиция будет выяснять обстоятельства.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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