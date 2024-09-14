В Риге сотни человек собрались на "Марш Иисуса"

Посетители мероприятия собрались на эстраде Верманского парка, где состоялся концерт христианской музыки. Среди посетителей мероприятия были как семьи с детьми, так и пожилые люди. Участники шествия держали в руках белые шарики, у части были плакаты с отсылками к библейским текстам.

За мероприятием следили и несколько сотрудников полиции.

"Марш Иисуса" проводится в Риге впервые, но берет свое начало в 1987 году, когда многие верующие вышли на улицы Лондона, чтобы вместе помолиться и прославить Бога. По данным информационного агентства Католической церкви, такие марши проходят примерно в 180 странах мира.

По словам организаторов мероприятия, "Марш Иисуса" в Риге - это межконфессиональное и международное христианское шествие, объединяющее верующих из разных конфессий и церквей, чтобы "праздновать и провозглашать победу Иисуса Христа". Ожидается, что "Марш Иисуса" в Риге станет ежегодным мероприятием, указывает агентство.

Идею Марша Иисуса поддержали и призвали к участию в ней архиепископ рижский Збигнев Станкевич, епископ Риналдс Грантс, епископ Каспар Штернс, епископ Модрис Озолинкевич, епископ Николай Грибс, пастор Вилнис Глешке, а также другие епископы и пасторы Латвии.

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