Королевская семья наконец опубликовала сообщение о принце Гарри

Как отмечает Sky News, после паузы продолжительностью в два года королевская семья в публичном сообщении упомянула принца Гарри, которому направила поздравления с днем рождения. В последний раз семья писала ему публичные пожелания в 2021 году, отмечает издание.

"Желаем герцогу Сассекскому очень счастливого 40-летия", - говорится в сообщении.

Пост дополнен эмодзи тортика, а также фотографией улыбающегося принца Гарри.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024

Позднее это сообщение у себя в Instagram-сторис перепубликовали принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильямс, которые также подписали, что желают принцу Сассекскому счастливого дня рождения.

Напомним, что в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что отказываются от исполнения королевских обязанностей. Тогда пара заявила, что уйти их побудило невыносимое вторжение в их личную жизнь и расистское отношение британской прессы.

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