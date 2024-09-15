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Королевская семья наконец опубликовала сообщение о принце Гарри

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Принц Гарри
Принц Гарри Фото: Rogers George/SIPA/2002281856

Королевская семья наконец прервала двухлетнее молчание - она в сообщении упомянула принца Гарри, который в воскресенье, 15 сентября, отмечает свое 40-летие.

Как отмечает Sky News, после паузы продолжительностью в два года королевская семья в публичном сообщении упомянула принца Гарри, которому направила поздравления с днем рождения. В последний раз семья писала ему публичные пожелания в 2021 году, отмечает издание.

"Желаем герцогу Сассекскому очень счастливого 40-летия", - говорится в сообщении.

Пост дополнен эмодзи тортика, а также фотографией улыбающегося принца Гарри.

Позднее это сообщение у себя в Instagram-сторис перепубликовали принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильямс, которые также подписали, что желают принцу Сассекскому счастливого дня рождения.

Напомним, что в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что отказываются от исполнения королевских обязанностей. Тогда пара заявила, что уйти их побудило невыносимое вторжение в их личную жизнь и расистское отношение британской прессы.

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