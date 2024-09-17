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"Человек из Риги". Фонд Навального заподозрил латвийских силовиков в коррупции. Что известно?

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Кадр из фильма-расследования ФБК
Кадр из фильма-расследования ФБК Фото: Скриншот из видео

Сенсация в российской оппозиции последних дней - новое видео Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), где заказчиком нападения на соратника Алексея Навального - Леонида Волкова - назван бывший российский олигарх Леонид Невзлин. В расследовании прозвучали и латвийские имена - в частности, некий "человек из Риги", а также столичные полицейские и прокурор. Рассказываем, что известно об этом на сегодняшний день.

В ФБК также утверждают, что после нападения Волкова собирались доставить в РФ через Рижский порт. За этот план Блинов якобы попросил у Невзлина 12 тысяч евро - за аренду двух лодок и топливо в Риге и районе, а также за проделанную работу. 

Кадр из фильма ФБК
Кадр из фильма ФБК Фото: Скриншот из видео
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