ВИДЕО "Я горжусь тем, что латышка!" Легендарную баскетболистку Смилдзиню-Будовску увековечили в Зале славы FIBA

Смилдзиня-Будовска по состоянию здоровья не смогла присутствовать на церемонии, поэтому речь вместо нее произнесла ее дочь Агния Шмите.

"Я латышка. Я горжусь тем, что я латышка", - говорится в предисловии к обращению.

"Я очень благодарна, что даже спустя столько лет команда Зала славы FIBA заметила, отметила и оценила ее достижения", - сказала Агния Шмите в своем выступлении.

На этой церемонии в Зал славы были приняты американский олимпийский чемпион и чемпион мира Реджи Миллер, сербский чемпион мира, Европы и NBA Предраг Стоякович, китаянка Мяо Лицзе, вице-чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы из Хорватии Данира Накич-Билич, новозеландец Кирк Пенни, баскетболист Центральноафриканской Республики Ромен Сато и американский тренер Дэн Питерсон.

Родившаяся в 1943 году Скайдрите Смилдзиня-Будовска уже в 16 лет стала звездой мирового женского баскетбола. Летом 1959 года в Москве проходил чемпионат мира среди женщин, и главный тренер сборной Советского Союза литовец Степас Бутаутас включил в команду и юную латышку, которая помогла сборной СССР завоевать чемпионский титул.

За свою карьеру Смилдзиня-Будовска выиграла три золотые медали на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы. С командой рижского ТТТ она 11 раз брала Кубок европейских чемпионов.



Также в Зал славы FIBA включены легендарная Ульяна Семенова и Валдис Валтерс.

Всего в Зале славы FIBA 66 игроков-мужчин и 30 игроков-женщин, а также 37 тренеров.



Видео: Церемония FIBA (поздравление Смилдзини-Будовской начинается с 22:34 мин.)