"Ушаков на маргинальной обочине, Жданок - корыстна". Утечка документов показывает, как работает профессиональная фабрика кремлевской пропаганды. В том числе в Латвии.
"Ушаков на маргинальной обочине, Жданок - корыстна". Как работает профессиональная фабрика пропаганды Кремля (2)
Латвийских русских нужно стравить с беженцами из Украины, а остальным объяснить, что конфронтация с Россией означает бедность. Такие планы влияния на латвийское общество Re:Baltica обнаружила в просочившихся документах одной из коммерциализированных "фабрик троллей" - "Агентства социального проектирования" (SPA), работавшего по поручению Кремля.
Летом 2023 года Франция объявила, что раскрыла масштабную российскую кампанию по дезинформации. В ее рамках в Интернете была создана широкая сеть, имитирующая страницы французских СМИ и государственных органов. Их используют для распространения кремлевской пропаганды и сообщений в поддержку войны России в Украине. Кампанию назвали Doppelgänger ("Доппельгангер"), и впервые в Латвии она ознаменовалась волной ботов, защищающих латвийских хоккеистов, поехавших на российские спортивные игры (подробнее читайте в материале Re:Baltica здесь).
Кампанию возглавил Илья Гамбашидзе и основанное им SPA (англ. - Social Design Agency), которое действовало от имени Кремля, говорится в заявлении США о санкциях. Американцы полагают, что SPA контролирует и ставит задачи человек, очень близкий к Путину, заместитель главы его администрации Сергей Кириенко. Санкции против Гамбашидзе также ввели ЕС, Франция, Швейцария и Украина.
Теперь в распоряжение международного консорциума журналистов попал архив SPA, свидетельствующий о планах операций влияния на выборах в Европарламент, а также в США, Франции, Германии, Украине, Италии, Израиле и - в Латвии. Документы партнерам, в том числе Re:Baltica, передали Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и эстонский Delfi.
Они показывают, что SPA - это фабрика пропаганды в промышленных масштабах. За первые четыре месяца 2024 года армия ботов сгенерировала 34 миллиона комментариев и почти 40 тысяч "элементов контента" для социальных сетей.
Кампании систематичны и подготовлены. В начале пропагандисты анализируют информационное пространство каждой страны, идентифицируют главных игроков и послания, которые стоит усилить и тиражировать. Затем они составляют контент-план, и тролли начинают писать.
В Латвии не идет
Латвии посвящен документ "Обстоятельства", в котором анализируется ситуация и рекомендуются планы воздействия на общество. Цель - изменить ценностный курс Латвии в пользу России и "мирной социальной революции". Начало операции - вторая половина 2022 года.
Анализируя ситуацию, пропагандисты с сожалением отмечают, что идея "русской весны" (так в России называют прокремлевские выступления на востоке Украины весной 2014 года, за которыми последовали оккупация Крыма и поддерживаемая Кремлем война в восточных регионах. - Прим. ред.) сначала была популярна среди русскоязычного населения Латвии, но теперь ее поддерживают только "бедные, необразованные и антиваксеры". В качестве примера можно привести снос памятника Победы в Пардаугаве - видимой реакции не последовало.
Кроме того, по их мнению, у латвийских русских нет политического лидера.
Ранее популярный Нил Ушаков ("Согласие") с прохождением в Европарламент "отодвинут на маргинальную обочину", а "Согласие", потеряв Ригу, деградирует.
Как положительный пример выделяется мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, который выступал против демонтажа советских памятников.
SPA жалуется, что русскоязычные жители Латвии "слишком негативно" реагируют на вторжение России в Украину и, например, на новости о резне в Буче. Идея "русского мира" популярна только среди старшего поколения - молодежь очень интегрирована в европейское пространство, а приехавшие из России оппозиционеры также несут либеральные идеи.
"Кроме того, объективно экономика Латвии представляет собой достаточно живой организм с низким уровнем безработицы и ориентированным на Европу экспортом продукции. (...) Поэтому "похвастаться" низкими доходами в Латвии и в Балтии в целом могут только те, кто "ничего не делает": получатели пособий, работники образования, здравоохранения и внутренних дел", - говорится в документе.
"Дизель по 2 евро за литр не снижает загруженность дорог в Риге, а повышение цен на 10-12 процентов не спровоцировало существенных конфликтов".
Что планировалось
SPA подробно описывает послания, которые необходимо распространить в латвийском обществе во время операции. Некоторые из них - "поддерживая Запад, Латвия участвует в снижении уровня международной безопасности", "конфронтация с Россией приведет к удорожанию жизни", "трудности с подготовкой к отопительному сезону, латыши рискуют замерзнуть", "геноцид русскоязычных".
В первую очередь политтехнологи предлагают разжигать ненависть к беженцам из Украины среди латвийских русскоязычных, подчеркивая, что приезжие находятся в привилегированном положении по сравнению с местными жителями.
Однако насколько оторваны планировщики от латвийской реальности, показывает идея создания кампании "Мы тоже беженцы". В ней русскоязычные требовали бы социального равенства, поскольку они также якобы стали беженцами в Латвии после распада СССР.
План предусматривает использование социальных сетей для создания волны, которая переросла бы в реальные действия. Сначала в виде объявлений о том, что неграждане также имеют право на дополнительные льготы. Затем привлечение самых активных, самых громких, самых агрессивных представителей этой группы к сбору подписей, пикетам, кампаниям отправки писем в местные органы власти с требованиями "справедливой политики". И, наконец, "плановое, неторопливое подключение партий и политических движений".
Во-вторых, необходимо отслеживать "антироссийские решения" латвийских самоуправлений и затем использовать их для волны пропаганды внутри России, чтобы показать, как Латвию унижают, проводят "языковой геноцид", "кощунствуют над памятью". Цель - показать, что так называемая "европейская политика в постсоветских странах" неадекватна и инфантильна.
В-третьих, радикально изменить присутствие российской "мягкой силы" в Латвии. Следовало бы использовать Православную церковь, детские кружки художественной гимнастики, которые выезжали бы на соревнования в Россию.
Есть также задумка "перезапустить русскоязычные политические проекты". Их описание содержит весьма нелестные отзывы о существующих. "В настоящее время они работают только как политические лифты для личных интересов лидеров, а не для интересов аудитории", - говорится в документе. Ушаков, используя хорошо организованные празднования 9 мая на протяжении многих лет, как утверждается, построил образ защитника русскоязычных на правдивой ноте, но только в своих собственных интересах, а не "в наших интересах".
Татьяна Жданок, напротив, является системным оппозиционером, "но за ней явно прослеживается коммерческий интерес".
Нужен специальный офис
Как положено порядочному производству, в документах SPA также есть план работы. В июне 2022 года необходимо было создать проектное бюро, посвященное Латвии. Местонахождение - Калининград или другая точка России. В редакции дезинформации планируются отделы анализа публичной среды Латвии, написания текстов, создания видеороликов и мемов, внедрения контента в информационное пространство. За ведение аккаунтов в социальных сетях должен отвечать целый отдел.
Фабрика троллей также преследует конкретные цели, которые необходимо достичь. Например, в июле и августе 2022 года необходимо ежедневно создавать 8-10 постов в социальных сетях и 40-60 комментариев.
Разжигание ненависти против украинцев и Google Translate
Был ли план реализован? Исследование Re:Baltica позволяет сделать вывод, что по крайней мере в одном направлении - да. В Латвии была создана как минимум одна страница, похожая на популярное СМИ, где публиковались фейковые новости. Контент распространялся в социальных сетях, часто посредством комментариев к реальным публикациям в СМИ. В слитых документах подробно описана работа "фабрики троллей" в Facebook.
Вот только непонятно, почему латышские комментарии, по мнению авторов, нужно писать с профилей с английскими именами. В отчете зафиксировано несколько десятков. Все под новостями латвийских СМИ об Украине или войне, все разжигают ненависть к украинцам. Каждый комментарий содержит ссылку на одну и ту же фейковую страницу, которая пытается имитировать портал Delfi. Там была опубликована фейковая новость: Польша якобы собирается депортировать украинских мужчин (эту ложь активно распространяли кремлевские пропагандисты летом 2022 года).
Самих комментариев больше не найти, но есть несколько признаков того, что Facebook (FB) мог удалить эти профили. Документы Федерального бюро расследований (FIB), рассекреченные в суде США в этом месяце, показывают, что "фейковый Delfi" на самом деле был создан SPA.
Янис Силдникс, руководитель отдела социальных сетей Delfi, рассказал Re:Baltica, что подобные кампании СМИ переживает регулярно. Алгоритм у всех один - фейковая страница Delfi, которая распространяет свой контент с помощью рекламы на FB.
Тролли SPA также имитировали страницу платформы сбора подписей Manabalss.lv. На фейковом сайте появилась инициатива пользователя Мартиньша Крустса о военной помощи Украине, но к ней прилагалась анкета, в которой все варианты ответов сводились к тому, что поддержка Украины приведет к обнищанию Латвии.
Скриншоты имитируемой троллями SPA страницы Manabalss.lv:
Руководитель Manabalss Дидзис Мелькис очень хорошо помнит эту кампанию. Это произошло летом 2022 года. А именно - как раз в то время, когда SPA планировало операцию влияния в Латвии. Мелькис пытался закрыть зарегистрированный в Лихтенштейне домен manabalss.li, однако ни европейский реестр доменов, ни латвийская полиция не отреагировали на его запросы (а также отказались возбудить уголовное дело).
В материалах FIB есть еще одно доказательство того, что по крайней мере часть операции SPA проходила в Латвии.
SPA отчитывается не только за ложные комментарии и мемы, которые создает, но и за их разоблачение. "Коллективный Запад" серьезно обеспокоен эффективностью проекта. (...) Они пытаются противостоять нашим сообщениям", - пишут сотрудники SPA, приводя в качестве доказательства несколько публикаций международных СМИ и исследователей дезинформации об операциях влияния Кремля.
Чем занимаются в других местах?
В архиве SPA можно найти презентационный ролик, предназначенный для заказчиков операций влияния. В нем сам политтехнолог Илья Гамбашидзе предстает в пиджаке в стиле милитари с нашивкой "Российские идеологические войска". Он преподносит освещение "фабрики троллей" в западных СМИ как большой козырь.
Самореклама SPA Ильи Гамбашидзе:
В ролике SPA хвастается примерами своей работы - тысячи якобы журналистских текстов и карикатур, фейковые исследования RAND Corporation, пресс-релизы якобы от пресс-службы МВД Германии или польской пограничной службы и так далее.
Тролли борются на многих фронтах - кампания с целью отмены санкций, улучшение имиджа российской армии, очернение европейских политиков и украинских лидеров.
Сотрудники должны притворяться гражданами Европы, которые не хотят, чтобы их страна поддерживала Украину.
Один пример: "Напиши монолог объемом 200 символов от лица гражданина Германии. Он не хочет воевать с русскими, он боится за будущее своей страны и своих детей. Он считает, что ответственность за войну в Украине несут США. Он не хочет, чтобы немецкие и польские солдаты шли на войну, и призывает к мирным переговорам. Он чувствует неуверенность, страх, возмущение". Другие задания - просто симулировать недовольство нынешним правительством: фальшивый гражданин Франции будет возмущаться дороговизной Олимпиады, поляк - высокими ценами на продукты, итальянка - тем, что правительство бросило на произвол судьбы местных фермеров.
В архиве можно найти сотни карикатур. Они высмеивают западных политиков за помощь Украине, карикатурно изображают Владимира Зеленского и подчеркивают, что за санкции против России придется платить собственным благополучием.
Карикатуры, созданные "фабрикой троллей" SPA:
То, что SPA пытается повлиять на мнение европейских граждан и настроить их в пользу России, было известно и раньше. Утечка документов "фабрики троллей" показывает, что она также пыталась повлиять на выборы в Европейский парламент (ЕП).
Пропагандисты пришли к выводу, что основной мишенью атаки должны стать "либеральные глобалисты" Германии, Испании, Франции, Италии и Польши. Потому что граждане именно этих стран избирают более половины депутатов Европарламента.
Описаны и инструменты - комментарии в социальных сетях, мемы и карикатуры, фейковые новости и даже уличные граффити.
Послания: "либералы и глобалисты заставляют нас жить в страхе перед войной и изменением климата", "они готовы начать войны во имя гендерного равенства, прав трансгендеров и сексуальных меньшинств, изменений климата и демократии", "они способствуют экономической смерти Европы" и "эти выборы будут последними, потому что их отменят - как в Украине. Нам нужен мирный план и дипломатия".
Автор: Ольга Драгилева, Re:Baltica;
Редактор: Санита Емберга, Re:Baltica;
Иллюстрации: Мико Роде, Re:Baltica;
Техническая поддержка: Мадара Эйхе;
Перевод: Вероника Рутковска, RUS.TVNET.LV.
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