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"Ушаков на маргинальной обочине, Жданок - корыстна". Как работает профессиональная фабрика пропаганды Кремля (2)

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Фото: Miko Rode, Re:Baltica

"Ушаков на маргинальной обочине, Жданок - корыстна". Утечка документов показывает, как работает профессиональная фабрика кремлевской пропаганды. В том числе в Латвии.

Латвийских русских нужно стравить с беженцами из Украины, а остальным объяснить, что конфронтация с Россией означает бедность. Такие планы влияния на латвийское общество Re:Baltica обнаружила в просочившихся документах одной из коммерциализированных "фабрик троллей" - "Агентства социального проектирования" (SPA), работавшего по поручению Кремля.

Летом 2023 года Франция объявила, что раскрыла масштабную российскую кампанию по дезинформации. В ее рамках в Интернете была создана широкая сеть, имитирующая страницы французских СМИ и государственных органов. Их используют для распространения кремлевской пропаганды и сообщений в поддержку войны России в Украине. Кампанию назвали Doppelgänger ("Доппельгангер"), и впервые в Латвии она ознаменовалась волной ботов, защищающих латвийских хоккеистов, поехавших на российские спортивные игры (подробнее читайте в материале Re:Baltica здесь).

Кампанию возглавил Илья Гамбашидзе и основанное им SPA (англ. - Social Design Agency), которое действовало от имени Кремля, говорится в заявлении США о санкциях. Американцы полагают, что SPA контролирует и ставит задачи человек, очень близкий к Путину, заместитель главы его администрации Сергей Кириенко. Санкции против Гамбашидзе также ввели ЕС, Франция, Швейцария и Украина.

Теперь в распоряжение международного консорциума журналистов попал архив SPA, свидетельствующий о планах операций влияния на выборах в Европарламент, а также в США, Франции, Германии, Украине, Италии, Израиле и - в Латвии. Документы партнерам, в том числе Re:Baltica, передали Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и эстонский Delfi.

Они показывают, что SPA - это фабрика пропаганды в промышленных масштабах. За первые четыре месяца 2024 года армия ботов сгенерировала 34 миллиона комментариев и почти 40 тысяч "элементов контента" для социальных сетей.

Кампании систематичны и подготовлены. В начале пропагандисты анализируют информационное пространство каждой страны, идентифицируют главных игроков и послания, которые стоит усилить и тиражировать. Затем они составляют контент-план, и тролли начинают писать.

В Латвии не идет

Латвии посвящен документ "Обстоятельства", в котором анализируется ситуация и рекомендуются планы воздействия на общество. Цель - изменить ценностный курс Латвии в пользу России и "мирной социальной революции". Начало операции - вторая половина 2022 года.

Анализируя ситуацию, пропагандисты с сожалением отмечают, что идея "русской весны" (так в России называют прокремлевские выступления на востоке Украины весной 2014 года, за которыми последовали оккупация Крыма и поддерживаемая Кремлем война в восточных регионах. - Прим. ред.) сначала была популярна среди русскоязычного населения Латвии, но теперь ее поддерживают только "бедные, необразованные и антиваксеры". В качестве примера можно привести снос памятника Победы в Пардаугаве - видимой реакции не последовало.

Кроме того, по их мнению, у латвийских русских нет политического лидера.

Ранее популярный Нил Ушаков ("Согласие") с прохождением в Европарламент "отодвинут на маргинальную обочину", а "Согласие", потеряв Ригу, деградирует.

Как положительный пример выделяется мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, который выступал против демонтажа советских памятников.

SPA жалуется, что русскоязычные жители Латвии "слишком негативно" реагируют на вторжение России в Украину и, например, на новости о резне в Буче. Идея "русского мира" популярна только среди старшего поколения - молодежь очень интегрирована в европейское пространство, а приехавшие из России оппозиционеры также несут либеральные идеи.

"Кроме того, объективно экономика Латвии представляет собой достаточно живой организм с низким уровнем безработицы и ориентированным на Европу экспортом продукции. (...) Поэтому "похвастаться" низкими доходами в Латвии и в Балтии в целом могут только те, кто "ничего не делает": получатели пособий, работники образования, здравоохранения и внутренних дел", - говорится в документе.

"Дизель по 2 евро за литр не снижает загруженность дорог в Риге, а повышение цен на 10-12 процентов не спровоцировало существенных конфликтов".

Что планировалось

SPA подробно описывает послания, которые необходимо распространить в латвийском обществе во время операции. Некоторые из них - "поддерживая Запад, Латвия участвует в снижении уровня международной безопасности", "конфронтация с Россией приведет к удорожанию жизни", "трудности с подготовкой к отопительному сезону, латыши рискуют замерзнуть", "геноцид русскоязычных".

В первую очередь политтехнологи предлагают разжигать ненависть к беженцам из Украины среди латвийских русскоязычных, подчеркивая, что приезжие находятся в привилегированном положении по сравнению с местными жителями.

Однако насколько оторваны планировщики от латвийской реальности, показывает идея создания кампании "Мы тоже беженцы". В ней русскоязычные требовали бы социального равенства, поскольку они также якобы стали беженцами в Латвии после распада СССР.

План предусматривает использование социальных сетей для создания волны, которая переросла бы в реальные действия. Сначала в виде объявлений о том, что неграждане также имеют право на дополнительные льготы. Затем привлечение самых активных, самых громких, самых агрессивных представителей этой группы к сбору подписей, пикетам, кампаниям отправки писем в местные органы власти с требованиями "справедливой политики". И, наконец, "плановое, неторопливое подключение партий и политических движений".

Во-вторых, необходимо отслеживать "антироссийские решения" латвийских самоуправлений и затем использовать их для волны пропаганды внутри России, чтобы показать, как Латвию унижают, проводят "языковой геноцид", "кощунствуют над памятью". Цель - показать, что так называемая "европейская политика в постсоветских странах" неадекватна и инфантильна.

В-третьих, радикально изменить присутствие российской "мягкой силы" в Латвии. Следовало бы использовать Православную церковь, детские кружки художественной гимнастики, которые выезжали бы на соревнования в Россию.

Есть также задумка "перезапустить русскоязычные политические проекты". Их описание содержит весьма нелестные отзывы о существующих. "В настоящее время они работают только как политические лифты для личных интересов лидеров, а не для интересов аудитории", - говорится в документе. Ушаков, используя хорошо организованные празднования 9 мая на протяжении многих лет, как утверждается, построил образ защитника русскоязычных на правдивой ноте, но только в своих собственных интересах, а не "в наших интересах".

Татьяна Жданок, напротив, является системным оппозиционером, "но за ней явно прослеживается коммерческий интерес".

Нужен специальный офис

Как положено порядочному производству, в документах SPA также есть план работы. В июне 2022 года необходимо было создать проектное бюро, посвященное Латвии. Местонахождение - Калининград или другая точка России. В редакции дезинформации планируются отделы анализа публичной среды Латвии, написания текстов, создания видеороликов и мемов, внедрения контента в информационное пространство. За ведение аккаунтов в социальных сетях должен отвечать целый отдел.

Фабрика троллей также преследует конкретные цели, которые необходимо достичь. Например, в июле и августе 2022 года необходимо ежедневно создавать 8-10 постов в социальных сетях и 40-60 комментариев.

Разжигание ненависти против украинцев и Google Translate

Был ли план реализован? Исследование Re:Baltica позволяет сделать вывод, что по крайней мере в одном направлении - да. В Латвии была создана как минимум одна страница, похожая на популярное СМИ, где публиковались фейковые новости. Контент распространялся в социальных сетях, часто посредством комментариев к реальным публикациям в СМИ. В слитых документах подробно описана работа "фабрики троллей" в Facebook.

Вот только непонятно, почему латышские комментарии, по мнению авторов, нужно писать с профилей с английскими именами. В отчете зафиксировано несколько десятков. Все под новостями латвийских СМИ об Украине или войне, все разжигают ненависть к украинцам. Каждый комментарий содержит ссылку на одну и ту же фейковую страницу, которая пытается имитировать портал Delfi. Там была опубликована фейковая новость: Польша якобы собирается депортировать украинских мужчин (эту ложь активно распространяли кремлевские пропагандисты летом 2022 года).

Иллюстративные изображения Re:Baltica о работниках "фабрики троллей"
Иллюстративные изображения Re:Baltica о работниках "фабрики троллей" Фото: Miko Rode, Re:Baltica

Самих комментариев больше не найти, но есть несколько признаков того, что Facebook (FB) мог удалить эти профили. Документы Федерального бюро расследований (FIB), рассекреченные в суде США в этом месяце, показывают, что "фейковый Delfi" на самом деле был создан SPA.

​Янис Силдникс, руководитель отдела социальных сетей Delfi, рассказал Re:Baltica, что подобные кампании СМИ переживает регулярно. Алгоритм у всех один - фейковая страница Delfi, которая распространяет свой контент с помощью рекламы на FB.

Тролли SPA также имитировали страницу платформы сбора подписей Manabalss.lv. На фейковом сайте появилась инициатива пользователя Мартиньша Крустса о военной помощи Украине, но к ней прилагалась анкета, в которой все варианты ответов сводились к тому, что поддержка Украины приведет к обнищанию Латвии.

Скриншоты имитируемой троллями SPA страницы Manabalss.lv:

Руководитель Manabalss Дидзис Мелькис очень хорошо помнит эту кампанию. Это произошло летом 2022 года. А именно - как раз в то время, когда SPA планировало операцию влияния в Латвии. Мелькис пытался закрыть зарегистрированный в Лихтенштейне домен manabalss.li, однако ни европейский реестр доменов, ни латвийская полиция не отреагировали на его запросы (а также отказались возбудить уголовное дело).

В материалах FIB есть еще одно доказательство того, что по крайней мере часть операции SPA проходила в Латвии.

SPA отчитывается не только за ложные комментарии и мемы, которые создает, но и за их разоблачение. "Коллективный Запад" серьезно обеспокоен эффективностью проекта. (...) Они пытаются противостоять нашим сообщениям", - пишут сотрудники SPA, приводя в качестве доказательства несколько публикаций международных СМИ и исследователей дезинформации об операциях влияния Кремля.

Чем занимаются в других местах?

В архиве SPA можно найти презентационный ролик, предназначенный для заказчиков операций влияния. В нем сам политтехнолог Илья Гамбашидзе предстает в пиджаке в стиле милитари с нашивкой "Российские идеологические войска". Он преподносит освещение "фабрики троллей" в западных СМИ как большой козырь.

Самореклама SPA Ильи Гамбашидзе:

В ролике SPA хвастается примерами своей работы - тысячи якобы журналистских текстов и карикатур, фейковые исследования RAND Corporation, пресс-релизы якобы от пресс-службы МВД Германии или польской пограничной службы и так далее.

Тролли борются на многих фронтах - кампания с целью отмены санкций, улучшение имиджа российской армии, очернение европейских политиков и украинских лидеров.

Сотрудники должны притворяться гражданами Европы, которые не хотят, чтобы их страна поддерживала Украину.

Один пример: "Напиши монолог объемом 200 символов от лица гражданина Германии. Он не хочет воевать с русскими, он боится за будущее своей страны и своих детей. Он считает, что ответственность за войну в Украине несут США. Он не хочет, чтобы немецкие и польские солдаты шли на войну, и призывает к мирным переговорам. Он чувствует неуверенность, страх, возмущение". Другие задания - просто симулировать недовольство нынешним правительством: фальшивый гражданин Франции будет возмущаться дороговизной Олимпиады, поляк - высокими ценами на продукты, итальянка - тем, что правительство бросило на произвол судьбы местных фермеров.

В архиве можно найти сотни карикатур. Они высмеивают западных политиков за помощь Украине, карикатурно изображают Владимира Зеленского и подчеркивают, что за санкции против России придется платить собственным благополучием.

Карикатуры, созданные "фабрикой троллей" SPA:

​То, что SPA пытается повлиять на мнение европейских граждан и настроить их в пользу России, было известно и раньше. Утечка документов "фабрики троллей" показывает, что она также пыталась повлиять на выборы в Европейский парламент (ЕП).

Пропагандисты пришли к выводу, что основной мишенью атаки должны стать "либеральные глобалисты" Германии, Испании, Франции, Италии и Польши. Потому что граждане именно этих стран избирают более половины депутатов Европарламента.

Описаны и инструменты - комментарии в социальных сетях, мемы и карикатуры, фейковые новости и даже уличные граффити.

Послания: "либералы и глобалисты заставляют нас жить в страхе перед войной и изменением климата", "они готовы начать войны во имя гендерного равенства, прав трансгендеров и сексуальных меньшинств, изменений климата и демократии", "они способствуют экономической смерти Европы" и "эти выборы будут последними, потому что их отменят - как в Украине. Нам нужен мирный план и дипломатия".

Автор: Ольга Драгилева, Re:Baltica;

Редактор: Санита Емберга, Re:Baltica;

Иллюстрации: Мико Роде, Re:Baltica;

Техническая поддержка: Мадара Эйхе;

Перевод: Вероника Рутковска, RUS.TVNET.LV.

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