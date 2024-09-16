Иллюстративные изображения Re:Baltica о работниках "фабрики троллей" Фото: Miko Rode, Re:Baltica

Самих комментариев больше не найти, но есть несколько признаков того, что Facebook (FB) мог удалить эти профили. Документы Федерального бюро расследований (FIB), рассекреченные в суде США в этом месяце, показывают, что "фейковый Delfi" на самом деле был создан SPA.

​Янис Силдникс, руководитель отдела социальных сетей Delfi, рассказал Re:Baltica, что подобные кампании СМИ переживает регулярно. Алгоритм у всех один - фейковая страница Delfi, которая распространяет свой контент с помощью рекламы на FB.

Тролли SPA также имитировали страницу платформы сбора подписей Manabalss.lv. На фейковом сайте появилась инициатива пользователя Мартиньша Крустса о военной помощи Украине, но к ней прилагалась анкета, в которой все варианты ответов сводились к тому, что поддержка Украины приведет к обнищанию Латвии.

Скриншоты имитируемой троллями SPA страницы Manabalss.lv:

Руководитель Manabalss Дидзис Мелькис очень хорошо помнит эту кампанию. Это произошло летом 2022 года. А именно - как раз в то время, когда SPA планировало операцию влияния в Латвии. Мелькис пытался закрыть зарегистрированный в Лихтенштейне домен manabalss.li, однако ни европейский реестр доменов, ни латвийская полиция не отреагировали на его запросы (а также отказались возбудить уголовное дело).

В материалах FIB есть еще одно доказательство того, что по крайней мере часть операции SPA проходила в Латвии.