Поливает огнем: что известно об украинском "дроне-драконе"?

Что говорит международное право

Согласно международному праву, термит и его смеси не запрещены при ведении военных действий. Но запрещено использовать их против гражданских целей из-за ужасающих последствий воздействия на организм человека, пояснила в беседе с DW военный эксперт из Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон: "Проблема применения термитной смеси в том, что она достаточно неизбирательна. Поэтому, хотя она и не запрещена сама по себе, третий протокол Конвенции о конкретных видах обычного оружия ограничивает ее использование сугубо военными целями, поскольку эти боеприпасы могут вызывать сильные ожоги и повреждения органов дыхания".

В 1972 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой такие боеприпасы названы "категорией оружия, на которое смотрят с ужасом". Международная правозащитная организация Human Rights Watch спустя полвека, в своем отчете за 2022 год, писала о высокой смертоносности зажигательного оружия, указывая, что лечение от полученных ожогов может длиться месяцами.

Выжженная земля

За более двух с половиной лет войны РФ против Украины появилось большое количество разработок и инноваций особенно в области БпЛА-технологий и дронов. Дмитрий (Димко) Жлуктенко из благотворительного фонда "Лапка Дзиги" обеспечивает украинских военных высокотехнологичным оборудованием и снаряжением, среди прочего и дронами.