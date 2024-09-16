Видео В латвийских тюрьмах не могут помешать проносить телефоны заключенным

В этом месяце суд начал рассматривать уголовное дело о поджоге Музея оккупации, произошедшем в конце февраля.

Согласно обвинительному заключению, организатор из Даугавгривской тюрьмы во время телефонного разговора уговорил знакомого найти человека, который разобьет окно музея и за плату бросит в него бутылку с горючей смесью. Задача была выполнена.

Уже в августе TV3 Ziņas обратились к администрации мест заключения - как возможно, что преступники так легко организуют преступления по телефону из тюрьмы. журналисты также попросили объяснить конкретную ситуацию.

Администрация отказалась давать интервью лично, лишь отправили электронное письмо, подчеркнув, что, "запрещенные предметы и вещества, в том числе мобильные телефоны, являются проблемой не только в Латвии, но и во всех пенитенциарных системах Европы".

"Одной из основных причин попадания мобильных телефонов в тюрьмы является устаревшая и неадекватная инфраструктура тюрем. Тюрьмы расположены в центрах городов, между многоквартирными домами, производственными и общественными объектами", - отметили в администрации тюрьмы.

В ходе проверок, проведенных этим летом, в тюрьмах обнаружено и конфисковано 148 запрещенных предметов и веществ. Задержанные лица и конфискованные вещества переданы Государственной полиции для дальнейшего расследования дела.

"В тюрьмы мобильные телефоны перебрасывают через тюремные ограждения или стреляют ими, а родственники и другие люди пытаются пронести их на свидания к заключенным или спрятать в посылках или бандеролях для заключенных", - сказали в администрации.

Сотрудники тюрьмы ежедневно проверяют лиц, входящих и выходящих из тюрьмы, обыскивают заключенных и камеры. Также контролируется содержимое посылок и передач, предназначенных для заключенных.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!