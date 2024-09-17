Видео и фото "Я вошел в историю": эстонский спортсмен пронес турецкий флаг по канату между Азией и Европой

Эстонский слэклайнер Яан Роозе стал первым в мире человеком, который перешел из одной части света в другую по канату. 15 сентября на высоте 165 метров он преодолел больше километра над проливом Босфор. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

"На мероприятии, организованном при поддержке Министерства транспорта и инфраструктуры и Главного управления автомобильных дорог, 15 июля Яан Роозе за 47 минут смог перейти из Азии в Европу по специальному канату длиной в 1074 метра, протянутому через верхнюю часть Моста мучеников на высоте 165 метров над уровнем моря. Таким образом, Роозе стал первым человеком, который перешел из одной части света в другую по канату", - сказано в сообщении телеканала.

После завершения перехода эстонский спортсмен прошел по канату небольшую дистанцию и с турецким флагом.

"Я вошел в историю", - заявил эстонский спортсмен после того, как пронес турецкий флаг по канату между Азией и Европой. Фото: Reuters / Scanpix