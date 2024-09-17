Слэклайнер Яан Роозе установил новый рекорд, перемещаясь по канату на большой высоте. На этот раз он перешел через Босфор, после чего признался, что этот переход сделал его счастливым, пишет Rus.Postimees.
Видео и фото ⟩ "Я вошел в историю": эстонский спортсмен пронес турецкий флаг по канату между Азией и Европой
Эстонский слэклайнер Яан Роозе стал первым в мире человеком, который перешел из одной части света в другую по канату. 15 сентября на высоте 165 метров он преодолел больше километра над проливом Босфор. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.
"На мероприятии, организованном при поддержке Министерства транспорта и инфраструктуры и Главного управления автомобильных дорог, 15 июля Яан Роозе за 47 минут смог перейти из Азии в Европу по специальному канату длиной в 1074 метра, протянутому через верхнюю часть Моста мучеников на высоте 165 метров над уровнем моря. Таким образом, Роозе стал первым человеком, который перешел из одной части света в другую по канату", - сказано в сообщении телеканала.
После завершения перехода эстонский спортсмен прошел по канату небольшую дистанцию и с турецким флагом.
"Босфор имеет тысячелетнюю культурную значимость и невероятную природную красоту. В сочетании с переменчивыми погодными условиями и сильными морскими течениями это делает его уникальным местом для хождения по канату. Я вошел в историю и поэтому очень счастлив", - сказал Роозе после перехода.
В июле Яан Роозе прошел по слэклайну длиной 3,6 км между материковой частью Италии и Калабрией. Однако полностью пересечь Мессинский пролив длиной в 3,6 км ему не удалось, поскольку примерно за сто метров до финиша спортсмен потерял равновесие.
В 2023 году в интервью порталу Limon Яан Роозе рассказывал, что одна из причин, по которой он занимается слэклайном, связана с тем, что родители разрешали ему заниматься тем видом спорта, которым он хотел.
Яан Роозе (32 года) - трехкратный чемпион мира, первый и единственный спортсмен, совершивший двойное сальто на слэклайне. Спортсмен из команды Red Bull в прошлом неоднократно добивался первых мест и мировых рекордов, демонстрировал свои навыки в голливудских фильмах и на сцене.
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