Подсчитано, какие премии могут получить латвийские паралиймпийцы и их тренеры

Рихардс Сникус занял первое место в паралимпийских соревнованиях по конному спорту и может получить денежную премию в размере 142 288 евро. Тренеры Сникуса получат 71 144 евро.

Диана Круминя, занявшая первое место в метании копья, может получить премию в размере 142 288. За четвертое место в метании диска Круминя может получить 30 734 евро. Ее тренеры получат 71 144 евро и 15 367 евро соответственно.

Айгарс Апинис за свою серебряную награду в метании диска может получить 85 373 евро, а его тренеры - 42 686 евро.

Эмилс Дзилна может получить 18 441 евро, а его тренеры - 9 220 евро за пятое место в толкании ядра.

Латвийская федерация конного спорта может претендовать на финансирование в размере 35 572 евро. Латвийский паралимпийский комитет также может получить такое финансирование.

В конце года Латвийский национальный совет по спорту рассмотрит заявки организаций на получение призовых денег. Точный размер премий определит правительство.

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