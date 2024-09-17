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CSDD со следующей недели предложит новые номерные серии

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Автомобильные номера
Автомобильные номера Фото: CSDD

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит для выбора номера следующих серий WM1-WM99 и OA100-OA9999 для регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов.

Номера будут доступны с 21:00 24 сентября.

Чтобы выбрать и заказать номер нужно:

  • авторизоваться в e-CSDD;
  • указать транспортное средство, находящееся в вашей собственности или владении. Номер может быть выбран для зарегистрированного в Латвии или же не зарегистрированного в Латвии транспортного средства, ранее указанного в агрегате для сравнения номеров;
  • выбрать номер;
  • указать Центр обслуживания клиентов CSDD, где будут получены номерные знаки;
  • оплатить услугу;
  • получить уведомление о выполнении заказа по электронной почте.

Номерные знаки в рижских Центрах обслуживания клиентов CSDD можно будет получить в течение двух часов после получения заявления об изменении номерного знака или первичной регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно регистрировать, начиная с четвертого дня после заказа номера в e-CSDD.

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