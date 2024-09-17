Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит для выбора номера следующих серий WM1-WM99 и OA100-OA9999 для регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов.
CSDD со следующей недели предложит новые номерные серии
Номера будут доступны с 21:00 24 сентября.
Чтобы выбрать и заказать номер нужно:
- авторизоваться в e-CSDD;
- указать транспортное средство, находящееся в вашей собственности или владении. Номер может быть выбран для зарегистрированного в Латвии или же не зарегистрированного в Латвии транспортного средства, ранее указанного в агрегате для сравнения номеров;
- выбрать номер;
- указать Центр обслуживания клиентов CSDD, где будут получены номерные знаки;
- оплатить услугу;
- получить уведомление о выполнении заказа по электронной почте.
Номерные знаки в рижских Центрах обслуживания клиентов CSDD можно будет получить в течение двух часов после получения заявления об изменении номерного знака или первичной регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно регистрировать, начиная с четвертого дня после заказа номера в e-CSDD.
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