CSDD со следующей недели предложит новые номерные серии

Номерные знаки в рижских Центрах обслуживания клиентов CSDD можно будет получить в течение двух часов после получения заявления об изменении номерного знака или первичной регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно регистрировать, начиная с четвертого дня после заказа номера в e-CSDD.