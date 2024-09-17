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Фото Пациентов отделения паллиативного ухода Восточной больницы радуют специально обученные собаки

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Специально обученные собаки в Восточной больнице
Специально обученные собаки в Восточной больнице Фото: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Пациентов отделения паллиативного ухода стационара Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) "Бикерниеки" раз в месяц радуют специально обученные канистерапии собаки, что позволяет получить положительные эмоции, поднять настроение и вернуть жизнерадостность, сообщили в больнице.

Заведующий отделом паллиативного ухода стационара RAKUS "Бикерниеки" Вилнис Сосарс признает, что пациенты, которые лечатся и за которыми ухаживают в этом отделении особые. Зачастую их настроение подавлено или они замкнуты в себе и дистанцировались от суеты внешнего мира. Именно поэтому очень важно радовать этих людей, чтобы они получали положительные эмоции.

"Канистерапия, или, как мы просто говорим, визит собачек вызывает у пациентов положительные эмоции. Персонал нашего отделения тоже очень обрадован, ведь собаки - вестники радости и хорошего настроения", - говорит Сосарс.

Канистерапия или собачья терапия - один из видов терапии, который наряду с физиотерапией, эрготерапией или другими способствует коммуникации и оказывает эмоциональную поддержку.

Тренер общества сервисных собак Teodors и представитель общества Ķepu māja Ричард Павловскис говорит, что в Латвии канистерапия - сравнительно новый метод. Каждая собака-терапевт должна сдать экзамен и получить сертификат о том, что собаку специально обучили быть с человеком, чтобы позволить незнакомцев погладить себя, а также не реагировать на различные внешние раздражители и сдерживаться в неожиданных ситуациях, поясняет он.

В RAKUS рассказывают, что в палате отделения паллиативного ухода в сопровождении тренера к пациентам подводят двух обученных собак-самоедов - Мону и Стеллу. Люди прикасаются к собакам, гладят по голове, ласкают и разговаривают. У одного пациента собака облизывает пятки, что его особенно радует. А у лежачих пациентов собак обучили устраиваться рядом и прилегать так, чтобы пациент чувствовал тепло собаки и мог ее погладить. Встреча длится около двух часов, обычно в выходные.

Визиты собак канистерапии в отделение паллиативного ухода проходят благодаря инициативе благотворительной организации пациентов Hospiss LV и поддержке жертвователей при сотрудничестве с обществами Maigais suns и Teodors в проекте Suņu dienas.

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