Фото Пациентов отделения паллиативного ухода Восточной больницы радуют специально обученные собаки

В RAKUS рассказывают, что в палате отделения паллиативного ухода в сопровождении тренера к пациентам подводят двух обученных собак-самоедов - Мону и Стеллу. Люди прикасаются к собакам, гладят по голове, ласкают и разговаривают. У одного пациента собака облизывает пятки, что его особенно радует. А у лежачих пациентов собак обучили устраиваться рядом и прилегать так, чтобы пациент чувствовал тепло собаки и мог ее погладить. Встреча длится около двух часов, обычно в выходные.