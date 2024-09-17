"Как правильно нужно проезжать круговой перекресток в центре Валмиеры? Регулярно вижу, что не только на здесь, но и на других круговых перекрестках Валмиеры и других городов езда остро критикуется", - обратилась жительница Валмиеры Тина к передаче Bez Tabu.
Видео ⟩ "Каждый хочет быть правым, но есть правила". Как правильно проезжать круговые перекрестки?
Тина также заметила, что круги неправильно проезжают и сотрудники полиции, и инструкторы автошкол.
По прибытии в Валмиеру передача узнает, что многие жители города наблюдали неправильный проезд круга, что нередко создает лишние пробки.
Обучая молодых водителей, встреченная программой инструктор Яна призывает быть осторожными и использовать внешнюю полосу. В других случаях, соблюдая все правила, Яна все же призывает использовать всю кольцевую инфраструктуру.
"Наехать можем и по первой, и по второй полосе на дугу, а съехать с дуги - правое крайнее положение", - напоминает Яна.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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