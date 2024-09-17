Видео "Каждый хочет быть правым, но есть правила". Как правильно проезжать круговые перекрестки?

"Как правильно нужно проезжать круговой перекресток в центре Валмиеры? Регулярно вижу, что не только на здесь, но и на других круговых перекрестках Валмиеры и других городов езда остро критикуется", - обратилась жительница Валмиеры Тина к передаче Bez Tabu.