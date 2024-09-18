Фото Ринкевич поздравил сестру Маэстро художницу Эдите Паулу-Вигнере с 85-летием

Художница по текстилю Эдите Паула-Вигнере родилась 16 сентября 1939 года. В художественной жизни Латвии ее считают особой творческой личностью: щедро одаренная талантом, она всегда была настойчивым искателем собственного почерка, творчески новаторским и привлекательным, в то же время романтическим и чутким воплощением личных убеждений в своем художественном творчестве.

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Эдите Паула-Вигнере на протяжении многих лет входит в число ярчайших звезд латвийского текстильного искусства и занимает незабываемое и прочное место в истории этой физически сложной и требовательной художественной техники.

Одна из работ в собственной коллекции художницы Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Художница добилась значительного международного успеха, ее работы включены в европейские музейные собрания и выставляются во многих местах мира, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также в частных коллекциях по всему миру.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич знакомится с мастерской художницы Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

23 октября 2014 года Эдите Паула-Вигнере была награждена орденом Трех звезд, она была назначена командором ордена Трех звезд.

Портал RUS TVNET желает художнице крепкого здоровья и творческого вдохновения!

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