В Северном полушарии близится к концу лето, и здесь уже побиты сотни температурных рекордов, поэтому шансы, что 2024 год превзойдет 2023-й как самый жаркий год за всю историю наблюдений, равны примерно 95%. Впрочем, миллионам людей не нужны цифры, чтобы это понять: они уже живут в этих условиях. В 2023 году США пострадали от 28 катастроф, связанных с климатом, и каждая из них нанесла ущерб на сумму не менее $1 млрд. Тем временем в Китае наблюдались и разрушительные наводнения, и экстремальная жара, а из-за тайфуна более 120 000 человек пришлось покинуть свои дома в Пекине.
Очевидно, что потепление происходит быстрее, чем ожидалось, и миру нужно срочно нажать на стоп-кран, остановив рост температуры.
Китай и США, будучи мировыми супердержавами, могли бы совместно инициировать эти перемены. Более того, недавно они провели встречу на высшем уровне, чтобы обсудить возможности сокращения выбросов парниковых газов. На этих обсуждениях, которые ведутся накануне Конференции ООН по изменению климата 2024 года (COP29) и продолжатся в 2025 году, следует сосредоточить внимание в борьбе с климатическим кризисом, который уже начался. Для этого нужно активизировать работу по сокращению выбросов суперзагрязнителей, являющихся причиной более половины всех климатических изменений.