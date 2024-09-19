Польские пограничники объяснили, почему на Усика надели наручники

Напомним, украинский боксёр Александр Усик был задержан вечером 17 сентября в Польше в аэропорту города Кракова. Позже Усика отпустили, он поблагодарил украинских дипломатов и польских правоохранителей.

Усик из Кракова хотел вылететь на тренировочный сбор в Валенсию (Испания). Там он готовится к реваншу против Тайсона Фьюри, бой состоится 21 декабря 2024 года.

В своём Instagram Усик написал, что произошло "недоразумение, которое быстро разрешилось". Польский промоутер Анджей Василевский заявил, что пограничная служба по неизвестным причинам не пускала на борт самолёта тренера Усика и боксёр отказался лететь без него, поэтому их обоих задержали.

Усик объяснил, что они были истощены после почти 14-часовой поездки из Киева. Из-за языкового барьера и категоричной позиции боксёра они были задержаны.

Как сообщил изданию Dziennik Polski майор пограничной службы Яцек Михаловский, боксёра и тренера сняли с рейса, однако они всё равно остались у выхода на посадку. Также, по словам майора, мужчины активно жестикулировали и были недовольны тем, что не смогли сесть на борт, поэтому применение наручников было не арестом, а мерой пресечения.

Он добавил, что после того, как Усика привели в офисное помещение, наручники немедленно сняли.

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