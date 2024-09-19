Министерства обороны, внутренних дел и юстиции подготовят изменения в регулировании, которыми достигшим пенсионного возраста по выслуге лет должностным лицам органов внутренних дел со специальным служебным званием и военнослужащим будет разрешено продолжать службу, одновременно получая пенсию.
Получение пенсии планируют разрешить, продолжая службу, а вступать в ряды ВС - и после 40 лет
Также планируется, что начать службу смогут и достигшие 40 лет люди. Сейчас установлено, что на профессиональную службу принимаются граждане Латвии в возрасте от 18 до 40 лет.
Указанные предложения будут подготовлены по инициативе министра внутренних дел. Государственный секретарь МВД Дмитрий Трофимов заверил агентство LЕТА, что подобные изменения и раньше были в планах министерства.
Согласно сегодняшнему решению правительства, МИД и Минюст подготовят эти поправки и представят их правительству вместе с законопроектами, связанными с бюджетом 2025 года. В отрасли юстиции такие изменения могут распространяться на служащих в Управлении мест заключения.
Госсекретарь заверил, что эти изменения необходимы, так как в органах внутренних дел не хватает людей, и при существующем "недонаборе" государству необходимо добиться того, чтобы люди продолжали работать в органах внутренних дел, а не переходили по достижении пенсионного возраста в гражданские структуры.
Трофимов также отметил, что подобное регулирование действует, например, в Эстонии.
Из прозвучавшего на заседании правительства следует, что в повестке дня находится и вопрос о пенсиях за выслугу лет в целом. В Государственной канцелярии вместе с отраслевыми министерствами будут работать над этим вопросом параллельно с процессом принятия бюджета, сообщила премьер-министр Эвика Силиня.
В одном из пунктов проекта протокольного постановления заседания сказано, что Госканцелярии совместно с отраслевыми министерствами поручено подготовить предложения по изменениям в нормативных актах в отношении пенсий за выслугу лет. Окончательная версия протокольного решения пока недоступна.
Однако во время дискуссий по этому поводу министр обороны Андрис Спрудс заявил, что этот пункт был относительно новой информацией, но имеет значение и в сфере обороны. "Мы также хотим принять участие во внесении поправок к пенсиям за выслугу лет", - сказал он, далее изложив идею о совмещении службы с получением пенсии за выслугу лет.
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