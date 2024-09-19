Получение пенсии планируют разрешить, продолжая службу, а вступать в ряды ВС - и после 40 лет

Также планируется, что начать службу смогут и достигшие 40 лет люди. Сейчас установлено, что на профессиональную службу принимаются граждане Латвии в возрасте от 18 до 40 лет.

Указанные предложения будут подготовлены по инициативе министра внутренних дел. Государственный секретарь МВД Дмитрий Трофимов заверил агентство LЕТА, что подобные изменения и раньше были в планах министерства.

Согласно сегодняшнему решению правительства, МИД и Минюст подготовят эти поправки и представят их правительству вместе с законопроектами, связанными с бюджетом 2025 года. В отрасли юстиции такие изменения могут распространяться на служащих в Управлении мест заключения.

Госсекретарь заверил, что эти изменения необходимы, так как в органах внутренних дел не хватает людей, и при существующем "недонаборе" государству необходимо добиться того, чтобы люди продолжали работать в органах внутренних дел, а не переходили по достижении пенсионного возраста в гражданские структуры.

Трофимов также отметил, что подобное регулирование действует, например, в Эстонии.