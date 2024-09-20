Почему Лукашенко не объявляет дату выборов?

Однако, по его словам, это не значит, что режим не собирается проводить выборы уже зимой - эксперт полагает, что это наилучшее время для Лукашенко. "Путин сказал, что к 1 октября Курск должны освободить, плюс они ждут, что Россия должна достичь своих стратегических целей на Донбассе. В целом зимой фронт должен поутихнуть (как это было в предыдущие зимы), а значит это будет удобным моментом, чтобы режиму Лукашенко спокойно провести кампанию под миротворческими лозунгами", - считает Нижников.

Лукашенко нужно успеть провести выборы до кризиса в экономике

О важности фактора войны в Украине в президентской кампании в Беларуси говорит и советник лидера демсил Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка. Также, по его мнению, могут иметь значение и выборы в США: Лукашенко надеется, что если победит Дональд Трамп, то все внимание будет обращено на Вашингтон и про Лукашенко все забудут.

Франак Вячорка Фото: Ilya Shashkou

"Важна и экономическая ситуация: он не может сильно затягивать с выборами, потому что чем дальше, тем хуже будет ситуация с экономикой. Экономика выровнялась после санкций, но сейчас снова идет на спад, и Лукашенко понимает, что к лету может грянуть кризис. Поэтому у него есть промежуток в полгода - до марта-апреля нужно провести выборы. А будет это февраль или другой месяц - вопрос чисто технический", - считает Вячорка.