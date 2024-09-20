В пятницу, 20 сентября, новым председателем думы Елгавского края был избран Улдис Айнарс ("Новое Единство"), бывший депутат Озолниекского края.
Избран новый председатель Елгавской краевой думы
Он был единственным кандидатом на должность. Айнарс заручился поддержкой 12 коллег, а один был против. Действительными оказались 13 из 15 выделенных бюллетеней.
Айнарс заявил, что его приоритет - разрушить границы, добиться того, чтобы жители бывших Елгавского и Озолниекского краев смотрели друг на друга приветливо.
Новый председатель думы избран в день, установленный как крайний срок для предоставления объяснений Министерству умного управления и регионального развития о работе думы и неспособности избрать мэра в течение нескольких месяцев.
До сих пор заместитель председателя краевой думы Ирина Долгова ("Согласие") фактически исполняла обязанности мэра края, так как месяцами председателя думы у края не было после того, как 3 апреля ушел в отставку тогдашний председатель думы Мадар Ласманис ("Для развития Латвии").
Перед избранием Долговой была смещена с поста заместитель председателя думы Илзе Витола (ЛКС).
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