Мартиньш Сескс примет участие в Ралли Чили

11-й этап чемпионата мира 2024 года (Rally Chile, WRC 2024) пройдёт с 26 по 29 сентября.

В конце июня экипаж Сескса дебютировал на чемпионате мира по ралли, заняв пятое место на Ралли Польши. В июле на первом в истории этапе Ралли Латвии Сескс был седьмым, уступив место на пьедестале лишь на последнем этапе.

В Чили Сескс сядет за руль автомобиля M-Sport Ford Puma Rally1 с негибридным двигателем. "Мартиньш уже показал всем в Польше и Латвии отличную скорость и боевой дух, и мы верим, что его будущее в WRC чрезвычайно яркое. Наша решимость поддерживать молодые таланты сильнее, чем когда-либо, потому что рост молодых талантов очень важен для дальнейшего развития WRC", - цитирует команда старшего директора промоутеров WRC Питера Тула.

"Конечно, стартовать на машине с негибридным приводом на таком гравийном ралли и на такой высоте над уровнем моря будет непросто. Это ралли сложное и требовательное, условия нам неизвестны, но мы любим вызовы", - сказал Сескс.

В свою очередь, менеджер команды M-Sport Ford Ричард Милленер отметил, что без предварительного опыта стартовать в этом непростом ралли - задача не из лёгких. "Для него это прекрасная возможность показать свою универсальность и ещё больше заявить о себе как о будущем таланте. Мы надеемся, что этот опыт укрепит его амбиции и позволит ему стать постоянным участником класса Rally1", - подчеркнул Милленер.

Сезон продолжится этапами в Германии и Японии.

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