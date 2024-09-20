В среду, 18 сентября, Госполиция провела акцию "Дни безопасности ROADPOL", чтобы привлечь внимание к нарушениям правил дорожного движения. Совместная проверка проводилась на полицейском автомобиле без опознавательных знаков. В ходе проверки был пойман один нетрезвый водитель, который, пытаясь скрыться от полиции, выйдя из автомобиля, споткнулся об электрическую изгородь.
Видео ⟩ Пьяный водитель пытался сбежать от полиции, но врезался в "электропастуха"
Также за короткий промежуток времени было зафиксировано несколько водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, несколько водителей пользовались во время движения телефонами, а один водитель превышал скорость.
Проверка началась утром 18 сентября в Риге. На улицах столицы были пойманы трое водителей и один пассажир, не пристегнутые ремнями безопасности. Один из водителей и пассажир его автомобиля, услышав просьбу полиции остановить транспортное средство, попытались скрыться, а позднее сделали вид, что не понимают причину остановки. Водитель был привлечен к ответственности.
Также в ходе проверки правоохранители заметили нескольких водителей, которые разговаривали по телефону во время движения. Одна из водителей, остановленная в Риге, на улице Мукусалас, вела себя особенно агрессивно и не посчитала, что ее нарушение представляет угрозу безопасности дорожного движения.
На трассе Кекава - Скайсткалне (Р89) радар полицейской машины зафиксировал водителя Volkswagen, который проехал мимо в противоположную сторону на скорости 126 км/ч в месте, где ограничение скорости составляет 90 км/ч. Водителя остановили и составили постановление об административном правонарушении.
В Вецумниеки был замечен автомобиль Volvo без обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA). Правоохранители приказали водителю остановить транспортное средство, но он свернул на заправку и проехал под знаком "Въезд воспрещен", выскочил из машины и наткнулся прямо на электрическое заграждение для лошадей.
Видео: Попытка побега нарушителя
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя и установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольноог опьянения равного 0,95 промилле и не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело. Также водитель уже ранее был лищшен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, за что было возбуждено еще одно уголовное дело. За проезд под знаком "Въезд воспрещен" и отсутствие ОСТА возбуждено дело об административном правонарушении. Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского Союза, в том числе в Латвии, проходит ежегодная акция "Дни безопасности ROADPOL", организованная европейской сетью дорожной полиции ROADPOL. С помощью кампании полиция по всему ЕС напоминает, насколько важно соблюдать требования безопасности дорожного движения, а также тот факт, что безопасность и жизнь каждого участника дорожного движения зависят от действий каждого из них.
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