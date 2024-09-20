Видео Пьяный водитель пытался сбежать от полиции, но врезался в "электропастуха"

В Вецумниеки был замечен автомобиль Volvo без обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA). Правоохранители приказали водителю остановить транспортное средство, но он свернул на заправку и проехал под знаком "Въезд воспрещен", выскочил из машины и наткнулся прямо на электрическое заграждение для лошадей.

Видео: Попытка побега нарушителя

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя и установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольноог опьянения равного 0,95 промилле и не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело. Также водитель уже ранее был лищшен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, за что было возбуждено еще одно уголовное дело. За проезд под знаком "Въезд воспрещен" и отсутствие ОСТА возбуждено дело об административном правонарушении. Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского Союза, в том числе в Латвии, проходит ежегодная акция "Дни безопасности ROADPOL", организованная европейской сетью дорожной полиции ROADPOL. С помощью кампании полиция по всему ЕС напоминает, насколько важно соблюдать требования безопасности дорожного движения, а также тот факт, что безопасность и жизнь каждого участника дорожного движения зависят от действий каждого из них.

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