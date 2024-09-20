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Видео Пьяный водитель пытался сбежать от полиции, но врезался в "электропастуха"

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Пьчный водитель пытался сбежать от полиции, но врезался в "электропастуха"
Пьчный водитель пытался сбежать от полиции, но врезался в "электропастуха" Фото: Ekrānuzņēmums no video

В среду, 18 сентября, Госполиция провела акцию "Дни безопасности ROADPOL", чтобы привлечь внимание к нарушениям правил дорожного движения. Совместная проверка проводилась на полицейском автомобиле без опознавательных знаков. В ходе проверки был пойман один нетрезвый водитель, который, пытаясь скрыться от полиции, выйдя из автомобиля, споткнулся об электрическую изгородь.

Также за короткий промежуток времени было зафиксировано несколько водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, несколько водителей пользовались во время движения телефонами, а один водитель превышал скорость.

Проверка началась утром 18 сентября в Риге. На улицах столицы были пойманы трое водителей и один пассажир, не пристегнутые ремнями безопасности. Один из водителей и пассажир его автомобиля, услышав просьбу полиции остановить транспортное средство, попытались скрыться, а позднее сделали вид, что не понимают причину остановки. Водитель был привлечен к ответственности.

Также в ходе проверки правоохранители заметили нескольких водителей, которые разговаривали по телефону во время движения. Одна из водителей, остановленная в Риге, на улице Мукусалас, вела себя особенно агрессивно и не посчитала, что ее нарушение представляет угрозу безопасности дорожного движения.

На трассе Кекава - Скайсткалне (Р89) радар полицейской машины зафиксировал водителя Volkswagen, который проехал мимо в противоположную сторону на скорости 126 км/ч в месте, где ограничение скорости составляет 90 км/ч. Водителя остановили и составили постановление об административном правонарушении.

В Вецумниеки был замечен автомобиль Volvo без обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA). Правоохранители приказали водителю остановить транспортное средство, но он свернул на заправку и проехал под знаком "Въезд воспрещен", выскочил из машины и наткнулся прямо на электрическое заграждение для лошадей.

Видео: Попытка побега нарушителя

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя и установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольноог опьянения равного 0,95 промилле и не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело. Также водитель уже ранее был лищшен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, за что было возбуждено еще одно уголовное дело. За проезд под знаком "Въезд воспрещен" и отсутствие ОСТА возбуждено дело об административном правонарушении. Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского Союза, в том числе в Латвии, проходит ежегодная акция "Дни безопасности ROADPOL", организованная европейской сетью дорожной полиции ROADPOL. С помощью кампании полиция по всему ЕС напоминает, насколько важно соблюдать требования безопасности дорожного движения, а также тот факт, что безопасность и жизнь каждого участника дорожного движения зависят от действий каждого из них.

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