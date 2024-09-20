Эстонская фигуристка заявила, что пережила сексуальное насилие во время турнира

Француженка, выступающая за Эстонию, не сообщает деталей: не уточняется ни турнир, на котором произошел инцидент, ни имя спортсмена. Однако она подала заявление в правоохранительные органы.

"Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне, - пишет фигуристка в соцсети X. - Казалось, все шло как обычно, пока мир не перевернулся с ног на голову. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент остановил время, а вместе с ним лишил меня голоса. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, не смея поделиться случившимся.

Затем я нашла в себе силы поговорить об этом со своими близкими. Они напомнили, что я не одна, и молчание не должно стать моим бременем. При их поддержке я приняла трудное, но необходимое решение: подать в суд. Я отказываюсь оставлять этот поступок безнаказанным... Знаю, что это сообщение вызовет вопросы. Вы поддержали меня после травмы, и я снова знаю, что вы будете рядом со мной. Однако на данный момент прошу не делать поспешных выводов".

В своем сообщении Солен Мазинг добавляет, что берет паузу в ведении соцсетей:

"По согласованию с моими близкими, моим агентом, моим адвокатом и моим партнером по танцам @marcopolosfuture я приняла решение на некоторое время отойти от социальных сетей. Когда я почувствую себя готовой, я снова свяжусь с вами".

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