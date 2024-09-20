Эстонская фигуристка Солен Мазинг, выступающая в паре с фигуристом Марко Евгением Гайдаенко (пара представляет Эстонию в танцах на льду) сообщила шокирующую новость: в прошлом сезоне девушка подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена прямо во время турнира, сообщает Rus.Postimees.
Эстонская фигуристка заявила, что пережила сексуальное насилие во время турнира
Француженка, выступающая за Эстонию, не сообщает деталей: не уточняется ни турнир, на котором произошел инцидент, ни имя спортсмена. Однако она подала заявление в правоохранительные органы.
"Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне, - пишет фигуристка в соцсети X. - Казалось, все шло как обычно, пока мир не перевернулся с ног на голову. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент остановил время, а вместе с ним лишил меня голоса. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, не смея поделиться случившимся.
Затем я нашла в себе силы поговорить об этом со своими близкими. Они напомнили, что я не одна, и молчание не должно стать моим бременем. При их поддержке я приняла трудное, но необходимое решение: подать в суд. Я отказываюсь оставлять этот поступок безнаказанным... Знаю, что это сообщение вызовет вопросы. Вы поддержали меня после травмы, и я снова знаю, что вы будете рядом со мной. Однако на данный момент прошу не делать поспешных выводов".
В своем сообщении Солен Мазинг добавляет, что берет паузу в ведении соцсетей:
"По согласованию с моими близкими, моим агентом, моим адвокатом и моим партнером по танцам @marcopolosfuture я приняла решение на некоторое время отойти от социальных сетей. Когда я почувствую себя готовой, я снова свяжусь с вами".
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