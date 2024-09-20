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Россия утвердила список стран с "деструктивными установками". В список попала Латвия

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Владимир Путин во время видеоконференции по Курску
Владимир Путин во время видеоконференции по Курску Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

Правительство РФ утвердило список стран с "деструктивными либеральными установками", сообщает "Медуза". Ранее российский диктатор Владимир Путин разрешил гражданам этих стран, которые разделяют "традиционные ценности", переезжать в РФ без знания языка.

В перечне есть страны Балтии, остального Евросоюза, Украина, США, Великобритания, Япония, Южная Корея и прочие государства.

Из стран ЕС в список не попали лишь Венгрия и Словакия, правительства которых планомерно выступают против антироссийских санкций и поддержки Украины.

Месяц назад Путин подписал указ, позволяющий гражданам этих стран, которые "разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности", запрашивать ВНЖ в РФ без знания русского языка и российских законов.

Зачастую переехавшие в Россию иностранцы обманом завлекались в военкоматы, после чего попадали в армию и на войну.

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