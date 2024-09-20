В перечне есть страны Балтии, остального Евросоюза, Украина, США, Великобритания, Япония, Южная Корея и прочие государства.

Из стран ЕС в список не попали лишь Венгрия и Словакия, правительства которых планомерно выступают против антироссийских санкций и поддержки Украины.

Месяц назад Путин подписал указ, позволяющий гражданам этих стран, которые "разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности", запрашивать ВНЖ в РФ без знания русского языка и российских законов.

Зачастую переехавшие в Россию иностранцы обманом завлекались в военкоматы, после чего попадали в армию и на войну.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!