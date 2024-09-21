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Свадьба латвийских легкоатлетов: олимпиец взял в жены чемпионку Латвии

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В конце августа после шестилетней дружбы поженились копьеметатель Патрик Гайлумс и прыгунья в длину Кития Паула Мелнбарде.

Как пишет Privātā Dzīve, свадебная церемония прошла в Кримулдской церкви, а празднования - в кругу семьи и близких друзей под Цесисом.

Молодая жена после свадьбы взяла фамилию мужа, став Гайлумой.

Гайлумс в этом году представлял Латвию на Олимпиаде в Париже. В основные соревнования он не прошел и в третьей попытке получил травму.

Кития Паула Гайлума (ранее Мелнбарде) - латвийская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину, двукратная чемпионка Латвии по прыжкам в длину. В 2024 году на Кубке президента в Валмиере одержала победу с личным рекордом - 6,42 метра. Стартовала на чемпионатах Европы в возрастных группах до 18 и до 20 лет.

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