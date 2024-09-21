Владелец M-Sport не уверен в участии команды в ралли WRC в будущем году

Ford планирует уделить больше внимания бездорожному ралли.

Единственная частная команда в WRC держится на спонсорах, и ее бюджет меньше, чем у конкурентов Hyundai и Toyota.

Ведущий гонщик команды Андриен Фурмо в этом сезоне четыре раза оказывался на пьедестале почета. Его имя уже связывается с командой Hyundai.

"К сожалению, так мы больше не можем продолжать, - цитирует Уилсона Dirtfish. - Подождем и увидим. Конечно, уход из WRC - последняя вещь, которую я хочу делать. Это была моя жизнь".

Ford планирует серьезнее уделить внимание ралли Дакар. "Не секрет, что Ford больше движется к миру бездорожья. Конечно, желание остаться в WRC есть. Есть желание продолжать, но речь идет о возвращении вложений, что сейчас самое важное".

Будущее британской частной команды в WRC может стать более понятным на ожидаемом в конце следующей недели ралли в Чили,

В составе команды M-Sport на чилийском этапе WRC участие примет и Мартиньш Сескс.

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