Владелец и исполнительный директор M-Sport Малькольм Уилсон не уверен в том, что его команда в будущем году продолжит принимать участие в чемпионате мира по ралли (WRC).
Владелец M-Sport не уверен в участии команды в ралли WRC в будущем году
Единственная частная команда в WRC держится на спонсорах, и ее бюджет меньше, чем у конкурентов Hyundai и Toyota.
Ведущий гонщик команды Андриен Фурмо в этом сезоне четыре раза оказывался на пьедестале почета. Его имя уже связывается с командой Hyundai.
"К сожалению, так мы больше не можем продолжать, - цитирует Уилсона Dirtfish. - Подождем и увидим. Конечно, уход из WRC - последняя вещь, которую я хочу делать. Это была моя жизнь".
Ford планирует серьезнее уделить внимание ралли Дакар. "Не секрет, что Ford больше движется к миру бездорожья. Конечно, желание остаться в WRC есть. Есть желание продолжать, но речь идет о возвращении вложений, что сейчас самое важное".
Будущее британской частной команды в WRC может стать более понятным на ожидаемом в конце следующей недели ралли в Чили,
В составе команды M-Sport на чилийском этапе WRC участие примет и Мартиньш Сескс.
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