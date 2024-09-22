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Фото Полицию проверяют на прочность: жители эстонской деревни подняли бунт из-за беженцев

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Осенний полдень в деревне Рабасааре в Ляэне-Вирумаа был совсем не спокойным. Местные жители были настолько встревожены планом государства расселить в маленькой деревне мигрантов, прибывших в Эстонию из-за миграционной атаки восточного соседа, что фактически подняли восстание. Именно так звучал сценарий масштабных учений Департамента полиции и погранохраны (PPA) Green Victory, сообщает Rus.Postimees.

Причем беспорядки были мощными: стражей порядка забрасывали деревяшками и бутылками с водой, мятежники пытались прорвать цепь полицейских, которые защищались щитами, также были подожжены две машины. Но, несмотря на это, руководитель учений Мадис Аллак сразу после завершения учений был доволен. «Всё, что мы практиковали на тренировках в предыдущие два дня, мы смогли отработать здесь в реальных условиях», - сказал он.

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